Los puestos de caracoles de Córdoba inauguran temporada con recetas para todos los paladares

Desde este viernes a partir de las 11:30, los 35 puestos de caracoles autorizados en Córdoba inaugurarán una temporada durante la cual, cordobeses y turistas degustan kilos de este alimento a quien pocas salsas se le resiste. En la carta de estos establecimientos habrá, como cada año, desde caracoles en caldo en salsa o a la carbonara, hasta platos a la marinera, con jamón, con salsa teriyaki o picantes.

Aunque el Ayuntamiento de Córdoba había previsto hasta 43 autorizaciones, finalmente ha otorgado 35 licencias repartidas por diferentes puntos de la ciudad, que son los siguientes: calle Periodista Eduardo Baro (esquina con Periodista Ricardo Rodríguez), Glorieta de las Ciudades Hiroshima y Nagasaki, Parque Elena Moyano (zona terriza de los jardines), Plaza de la Iglesia (confluencia Avda. de la Diputación y Avda. Campo de la Verdad), Plaza Escritora María Teresa León, Escritor Conde Zamora, Avenida de Libia (esquina con Paco León), Plaza de la Oca (esquina con San Francisco de Sales y c/ Tras la Puerta), Avenida de Cádiz, Plaza Matías Prats, Calle Pintor Espinosa (esquina con Padre Morales), Plaza Rafael Villar (El Higuerón), Camino Viejo Almodóvar, Bulevar Hernán Ruiz, Plaza de Vistalegre y en la calle Arquitecto A. García y Bellido, junto a la estación de autobuses.

Continuará por la calle Arcos de la Frontera (esquina con la avenida Carlos III), Avenida de Granada (junto a la plaza de Andalucía), Glorieta Cruz de Juárez, Isla Fuerteventura (junto al número 53), Plaza Cristo de Gracia, Calle Compositor Rafael Castro (esquina con Ronda de los Mártires), bulevar entre las calles Policía Local Marisol Muñoz y María de los Ángeles García, Plaza de la Magdalena, Plaza Marina Española, Jardines de la Memoria, Ronda del Marrubial, Paseo de la Soleá, Glorieta Amadora, calle Victoria Kent (esquina con María la Judía), Plaza de los Ríos (Villarrubia), Plaza de la Oca, Avenida Ministerio de la Vivienda, Pasaje Pantoja y Plaza Poeta Juan Bernier.

Los puestos estarán abiertos cada día hasta las 23:30 y la temporada finalizará el 19 de junio.

