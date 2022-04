El PSOE asegura que “Bellido tenía conocimiento” de lo que ocurría en el 'caso Infraestructuras'

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado este lunes que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, “tenía conocimiento de lo que ocurría” en el denominado 'caso Infraestructuras', en el que un juez investiga contratos realizados en 2020 en este área municipal y ha imputado a la excoordinadora general del área y a un funcionario de la misma por posibles delitos de prevaricación y falsedad documental, además de investigar otro posible delito de malversación de caudales públicos.

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, se ha referido a las objeciones que interpuso el Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local advirtiendo del posible fraccionamiento de contratos de Infraestructuras, objeciones que no suspusieron la paralización de la tramitación y ejecución de estos contratos que se investigan por sospecha de troceo en contratos menores, con menor fiscalización y tiempo de trámite. Ambrosio ha señalado que el Órgano de Apoyo realizó sus advertencias ante la Junta de Gobierno Local y “ese órgano de gobierno, quien lo preside, es Bellido. Esas advertencias fueron ignoradas y desoidas”, ha criticado.

Por ello, asegura, que este hecho “nos hace afirmar que tenemos claro que había un conocimiento” de las advertencias a los contratos de Infraestructuras investigados y “de que Bellido tenía conocimiento de lo que ocurría” en este asunto. “Lo que queda cada vez más claro es que el gobierno municipal, y el equipo más cercano y directamente el señor Bellido, tenían conocimiento de los hechos que se están investigando”.

En su declaración ante el juez -a la que ha tenido acceso Cordópolis-, la excoordinadora general de Infraestructuras imputada en este caso se refiere a dos contratos de alumbrado público en la avenida de Libia. Sobre estos contratos menores, la excoordinadora general de Infraestructuras le ha dicho al juez que desde el Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local le enviaron un correo electrónico “planteando la duda sobre si ambos procedimientos deberían llevarse conjuntamente por considerar que pudiera haber una situación de fraccionamiento”.

Desde el Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local -siempre según la declaración ante el juez de la imputada-, se le manifestó que “era normal que planteara objeciones para garantizar que no se llevaran a efecto situaciones de fraccionamiento indebidas” y que “tal objeción no paralizaba el expediente y continuaba su tramitación”. “Ese informe de objeción no debe contar en el expediente de los contratos”, afirma.

Asimismo, en su declaración ante el juez, la excoordinadora general también se refiere a otros contratos del Plan Aire -subvencionados por la Junta de Andalucía-, mediante los que se suministraba equipos de protección personal a los trabajadores para la realización de labores de limpieza y desinfección con motivo de la pandemia. Sobre dichos contratos, también del año 2020, confirma que, de nuevo, el Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local “le indicó la posible situación de fraccionamiento”.

Ambrosio ve “sospechoso” que Dorado siga en el Ayuntamiento

Por otra parte, desde el grupo del PSOE, “nos parece muy sospechoso y muy dudoso que el señor Dorado -el exdelegado de Infraestructuras que a raiz de este caso ya no ostenta competencias de gobierno, pero es el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento-, siguiera formando parte del gobierno muncioal y tuviera ese lugar privilegiado”.

“Al alcalde le dijimos y le reiteramos que tenía que desprenderse de ese lastre”, ha recordado Isabel Ambrosio, que ha indicado que David Dorado se mantiene como portavoz de Cs y forma parte de uno de los grupos políticos del gobierno municipal. “Lo han dejado en un lugar tranquilo y calladito. Y eso es sospechoso y nos hace pensar”.

Asimismo, Ambrosio se ha referido a las “presiones” que la excoordinadora general de Infraestructuras imputada señaló ante el juez por parte de miembros del gobierno municipal y ha precisado que “presión e iiregularidades no están enlazados. Lo que nos tememos mucho es que la consecución de que se cometan irregularidades no viene por la presión del momento sino por un interés especial para que esos temas salieran adelante”.

Isabel Ambrosio ha recordado que el PSOE solicitó su personación en el 'caso Infraestructuras', sobre lo que aún no han obtenido respuesta del juzgado. “Cada vez estamos más interesados en estar personados”, ha concluido.