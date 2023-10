El PP culmina el 'rescate' de todos los concejales de Ciudadanos

El gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Córdoba acaba de culminar el rescate de todos los concejales de Ciudadanos del mandato anterior, salvo, obviamente, el de David Dorado, que acabó como edil no adscrito. Este lunes, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ratificó el acuerdo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec) de nombrar como gerente a María Luisa Gómez Calero, en sustitución de Gonzalo Esparza, que se marcha a la Diputación, tal y como avanzó este martes ABC Córdoba.

De esta manera, Gómez Calero, que fue concejala de Casco Histórico en el mandato anterior, se une al equipo de gobierno liderado por José María Bellido, que gobierna con mayoría absoluta. Gómez Calero fue en 2019 gerente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) pero acabó cesada por el enfrentamiento que mantuvo con el concejal de Ciudadanos Manuel Torrejimeno. Su desencuentro acabó en los juzgados. Pero la dimisión de Eva Timoteo, que cobró como procuradora y como concejala, llegó a Gómez Calero a formar parte del Pleno al ser la siguiente en la lista de Ciudadanos.

Ahora, Torrejimeno y Gómez Calero vuelven a compartir equipo de gobierno. Torrejimeno fue nombrado asesor por el alcalde. Gómez Calero trabajará como gerente de un instituto dirigido por Blanca Torrent.

La única que se mantiene como concejala es Isabel Albás, la candidata de Ciudadanos en 2019 que engrosó la lista del PP de 2023. Albás es hoy presidenta de Sadeco y concejala de Cultura, en el equipo de gobierno. Mientras, Antonio Álvarez, que fue el concejal de Infraestructuras en sustitución de David Dorado, trabaja ahora como gerente de la empresa municipal de Cementerios de Córdoba, Cecosam.

De esta manera, el PP ha culminado tanto el rescate como la OPA a Ciudadanos Córdoba, un partido ya totalmente desmantelado, que no alcanzó los votos suficientes en 2023 para conseguir un concejal y que tampoco se presentó a las elecciones generales.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!