Un plan para desenredar la posible llegada de una estación logística de Amazon a Córdoba

Desde hace años, Amazon tiene a Córdoba como una ciudad en la que podría instalarse. Hace tres años, la multinacional propiedad del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, mantuvo conversaciones para construir en la ciudad lo que finalmente levantó en Dos Hermanas (Sevilla), un gran centro logístico robotizado en el que centralizar todos los paquetes a repartir en Andalucía. Córdoba era un lugar ideal por la equidistancia a cualquier parte de la región, pero la ciudad no poseía una parcela de suelo a medida de Amazon (200.000 metros cuadrados).

Aún hoy, Córdoba carece de parcelas de ese tamaño, pero Amazon sigue pensando que Córdoba, por su ubicación estratégica, es un buen lugar para construir una "estación logística". No es, ni mucho menos, el megaproyecto de Dos Hermanas (donde la compañía asegura que trabajan 1.000 personas), sino que se trataría de una especie de subsede. A saber: Dos Hermanas y su almacén robotizado centraliza los paquetes, que a su vez envía primero a estaciones logísticas en capitales de provincia. Y es a esas estaciones logísticas a las que acceden los repartidores que finalmente entregarán el paquete en el domicilio de los cordobeses.

El plan de Amazon pasa por tener una estación logística en cada ciudad importante de España (no exactamente capitales de provincia, sino ciudades muy habitadas). Córdoba es una de las quince ciudades más habitadas de España, por lo que por pura cuestión estadística Amazon necesita una estación logística a la mayor brevedad. A principios de año, por ejemplo, ha abierto tres en Barcelona.

Para ello, el gigante de la paquetería no necesita tanto suelo como en Dos Hermanos, sino que sus previsiones son mucho más modestas: una parcela de unos 40.000 metros cuadrados pero en la que se construirían solo 12.000. El resto, aparcamientos para las furgonetas de reparto y los trabajadores. De hecho, este almacén no generaría mucho empleo: entre 50 y 60 empleados, aproximadamente.

Pero aún así, no es fácil conseguir una parcela industrial de esas dimensiones en Córdoba. Y es por ello que, de momento, nadie "confirma ni desmiente" una información adelantada este sábado por Diario Córdoba que señala que Amazon ya tendría un preacuerdo sobre una parcela del parque logístico de Córdoba. Pero para que ese preacuerdo se transforme en acuerdo hace falta desenredar un nudo urbanístico. Este miércoles, la Gerencia Municipal de Urbanismo, a través de su consejo rector, le pasará la pelota a la Junta de Andalucía, que es la que finalmente tendrá que desenredarlo todo. Pero vayamos por partes.

La falta de parcelas industriales gigantes en Córdoba llevó a la Junta de Andalucía a tomar una decisión: reformular el parque logístico que posee en El Higuerón. Cuando se construyó, por fases, se dibujó según las necesidades del mercado de entonces: un sector logístico muy atomizado con muchas empresas que no necesitaban mucho suelo. Con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, el PP nombró al exalcalde de Córdoba, Rafael Merino, como director de Puertos y responsable por tanto de las áreas logísticas. El propio Merino planteó una reformulación del parque logístico de Córdoba y ordenó el inicio de unos trámites para transformar las parcelas y que al menos algunas tuviesen unos 45.000 metros cuadrados de extensión.

Casi tres años después, los trámites siguen adelante. Este miércoles, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo aprobará la innovación del Plan Especial del parque logístico, no sin contratiempos. Los servicios de la Consejería de Ordenación del Territorio han puesto problemas, al considerar que la innovación no se ajustaba a determinadas normas. A través de un informe que según la Gerencia ha llegado fuera de plazo y encima no es vinculante han puesto en duda el procedimiento.

Finalmente, el consejo rector aprobará este miércoles previsiblamente la innovación. Ahora, será la Junta la que tendrá que iniciar su propio proceso y finalmente la que tendrá que convertir en definitiva la ampliación de las parcelas. Solo así, Amazon podrá instalar una estación logística en El Higuerón.

No obstante, fuentes de la compañía no han descartado que se pueda buscar otro emplazamiento en otra zona de la ciudad, ya que el objetivo es ir construyendo, poco a poco, estaciones logísticas en la mayor parte de los municipios de más de 200.000 habitantes que hay en España.