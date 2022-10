La Paz y Esperanza ya espera su coronación pontificia en la Mezquita-Catedral

La Virgen de la Paz y Esperanza ya se encuentra en la Mezquita-Catedral de Córdoba a la espera de su coronación pontificia. La imagen de la Paloma de Capuchinos fue trasladada en la tarde de este sábado en su paso de palio hasta el primer templo de la diócesis, donde permanecerá durante toda la semana y en la cual celebrará diferentes actos preparatorios antes de la misa estacional de la coronación pontificia que tendrá lugar el próximo sábado 15 de octubre.

El cortejo procesional, formado por un nutrido grupo de hermanos, partió a las 18:30 horas desde la nave anexa a la iglesia conventual del Santo Ángel, en la plaza de los Capuchinos, donde se dieron cita numerosos cordobeses que no quisieron perderse este momento tan especial. Las calles y plazas aledañas a este icónico punto de la ciudad lucían engalanadas con vistosas colgaduras y guirnaldas de flores de papel, elaboradas por hermanos de la cofradía del Miércoles Santo durante los meses previos a este acto con el objetivo de embellecer los distintos lugares por los que transitará la procesión.

Por su parte, la dolorosa de Martínez Cerrillo lucía radiante para la ocasión en su tradicional palio de malla bordado en plata, con un tocado de tul y una pequeña joya en su frente que recreaba estampas antiguas. Además, la imagen portaba sobre sus sienes uno de los regalos que varios cofrades de su hermandad le han ofrendado con motivo de la coronación pontificia, una diadema en metal plateado y dorado que es obra del orfebre y hermano de la corporación Jesús de Julián.

El exorno floral, obra de la floristería Mayo, fue también muy especial pues la ocasión así lo merecía. En tonalidades blancas en él destacaban variedades como el algodón, distintos tipos de rosas, alhelíes, astromelia blanca, birch pint oro, cala crystal, clavel blanco, craspedia oro tintada, hoja de roble americano blanca y nardos, entre muchas otras.

Tras comenzar la procesión de traslado, el paso de palio de Paloma de Capuchinos recorrió enclaves de la ciudad como la Plaza del Cardenal Toledo, Capitulares o San Fernando, haciendo su entrada en la Mezquita-Catedral por la Puerta del Perdón en torno a las 22:00 horas, con un leve retraso sobre el horario previsto. Asimismo, el acompañamiento musical corrió a cargo de la Banda de Música Municipal de Arahal (Sevilla), quién también pondrá sus sones en la procesión triunfal del próximo sábado.

Este domingo 9 de octubre, en horario de 8:30 a 19:00 horas, la Virgen de la Paz y Esperanza permanecerá expuesta en besamanos extraordinario en la capilla de Nuestra Señora de la Concepción de la Mezquita-Catedral. Conocida también como la capilla del obispo franciscano Fray Alonso Salizanes, la misma fue ordenada construir por dicho obispo en la segunda mitad del siglo XVII con el objetivo de que la misma se convirtiera en su mausoleo funerario. El acceso al besamanos estará diferenciado del de la visita cultural, pudiendo acceder de manera totalmente gratuita a través de la Puerta de San Miguel, situada en la Calle Torrijos.

Posteriormente, durante los días 11, 12 y 13 de octubre, a las 20:00 horas, se celebrará el solemne triduo preparatorio en el altar mayor de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Las distintas celebraciones eucarísticas serán oficiadas por Francisco Jesús Orozco Mengíbar, obispo de Guadix (martes 11 de octubre), Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo emérito de Sevilla (miércoles 12 de octubre) y Mario Iceta Gavicagogeascoa, arzobispo de Burgos (jueves 13 de octubre). Finalmente, el sábado 15 de octubre a las 17:00 horas, tendrá lugar la solemne misa estacional de la coronación pontificia, que será presidida por el obispo Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y concelebrada por el Cabildo Catedral de Córdoba, los hermanos Capuchinos y el clero diocesano.

