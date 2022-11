La patronal presenta en Bilbao el proyecto de la Base Logística y “una Córdoba donde invertir y vivir”

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha llenado este miércoles el salón de actos del histórico hotel Carlton de Bilbao (que fue sede del gobierno vasco en 1937). Y lo ha llenado de empresarios y financieros, que se han acercado para conocer el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra que se construirá en Córdoba. La patronal cordobesa, a través de la Oficina del Inversor, ha presentado en Bilbao las oportunidades de negocio que se abren especialmente para las empresas vascas que ya trabajan con el Ministerio de Defensa o que son punteras en logística, robótica e industria 4.0.

“Córdoba es una ciudad donde invertir y vivir”, resumió el presidente de CECO, Antonio Díaz, durante el arranque de la jornada organizada en Bilbao. “Es un espacio de oportunidad para varios sectores y por eso estamos aquí”, dijo. “Aprovechen e inviertan en Córdoba”, animó el presidente de Cajasur, Joseba Barrena. “Vizcaya tiene una base industrial fuerte, que apuesta por la logística y que están dispuestas”, sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio vizcaína, Ignacio Zugaire. “Estamos generando un proyecto amable con la inversión”, agregó el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Durante la jornada, los militares responsables del Ministerio de Defensa presentaron todos los detalles del proyecto de la Base Logística, actualmente en desarrollo y pendiente prácticamente de los últimos flecos urbanísticos para poder arrancar.

“Córdoba tiene una ventaja competitiva en el enclave intermodal que hay que saber aprovechar”, explicó Antonio Díaz. “Estamos hablando de la creación de un hub logístico del Sur de España”, dijo. Además, aprovechó una vez más para demandar la construcción del “fundamental y decisivo” corredor ferroviario atlántico, con conexión directa a los puertos de Algeciras y Málaga. Además, ofreció el suelo industrial de El Álamo, de la carretera de Palma del Río o el de La Rinconada.

En este último caso, el alcalde anunció que aunque el proyecto de La Rinconada prevé 85 hectáreas para la base logística en sí, en paralelo se van a poner en carga un millón de metros cuadrados y “en el futuro” habrá otros dos millones de metros más. Bellido ofreció Córdoba para la inversión, una ciudad que, dijo, está desarrollando planes para la construcción de otras 10.000 viviendas más “con todos los servicios públicos”. Aparte, destacó la “nueva fiscalidad” tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía con una rebaja de impuestos “especialmente” dirigida a las empresas.

El presidente de Cajasur se dirigió a sus paisanos y a los empresarios, a los que animó a visitar e invertir en Córdoba, sobre todo en “un proyecto estratégico que va a ser un motor inversor generador de riqueza, empleo y bienestar”. “Córdoba no se ha estancado en su maravilloso pasado. Tiene futuro y conciencia inmensa”, dijo. “La Base Logística es un gran ejemplo de trabajo conjunto. Representamos a Cajasur que es como representar a Kutxabank. Somos un banco muy comprometido con las personas, las familias y las empresas”, agregó, al tiempo que ofreció la “solvencia” de su entidad financiera.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao reividicó la importancia de la “compra pública”, algo “innovador” que facilitará la “colaboración público privada” en proyectos como los de la Base Logística.

