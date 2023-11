‘Del pantano al vaso’, un podcast de 'Cordópolis' que explica el ciclo del agua en Córdoba

Los ciudadanos occidentales hemos normalizado la efectividad de un simple gesto: abrir el grifo de casa y que salga agua potable, pero tras él hay un sistema complejo, el llamado “ciclo del agua” que comprende procesos físicos, químicos y biológicos y del que en Córdoba es responsable la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, EMACSA.

El podcast ‘Del pantano al vaso’, una historia de Cordópolis para esta empresa municipal, traslada al oyente de manera pedagógica ese tránsito que va del agua bruta: la que llega en forma de lluvia y escorrentías al pantano de Guadalmellato o San Rafael de Navallana, hasta aquella que la propia empresa de aguas de Córdoba devuelve al cauce del río una vez limpia, tras su consumo y depuración.

Entre una y otra agua hay miles de actividades: desde las más simples y conocidas como puede ser beber un vaso de agua, hasta otras más complejas, como el uso industrial de este líquido que cada vez será más preciado ante la situación de emergencia climática.

En el podcast intervienen Rafael Marín, jefe de Control de Calidad de EMACSA, Rafael Carlos Serrano, gerente de EMACSA y Jesús Coca, presidente de EMACSA. El montaje recorre a través del diseño de sonido y el relato de los invitados los procesos aplicados al agua en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Villa Azul y explica el resto del camino que concluye con la depuración del agua en la estación de La Golondrina.

Escucha ‘Del pantano al vaso en tu plataforma de audio favorita:

Spotify

Apple Podcast

Ivoox

Google Podcast

RSS

‘Del pantano al vaso’ es un podcast de Cordópolis para EMACSA.

Producción, guion, diseño sonoro y montaje: Tacet

Locución: Camino Ibarz.

Producción ejecutiva: Cordópolis

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!