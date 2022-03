Ortega Smith apoya el paro de transportistas “aunque cause perjuicios” y dice que “no necesitan más paguitas”

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha reivindicado este sábado que los transportistas mantengan el paro por los diversos problemas que atraviesan, pues “tienen todo el derecho del mundo a reivindicar el pan de sus hijos”.

“Aunque eso cause evidentemente unos perjuicios al resto de españoles, lo asumimos como parte que somos de compatriotas que estamos sufriendo a este Gobierno”, ha subrayado Smith en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la nueva sede de Vox en Córdoba.

“Son gente sana, son gente que quiere trabajar, que quiere vivir, pero que ya no puede más. No puede llenar el depósito porque, si llena el depósito, sus hijos no comen, así que les decimos que adelante, que entre todos lo vamos a conseguir”, ha añadido.

Ha subrayado que estos trabajadores “no son la extrema derecha delincuente y fascista que dice la ministra (Isabel Rodríguez)”, sino “los que traían el pan en medio de la pandemia” o cuando el país sufría la tormenta Filomena, pero, con la gestión del Gobierno y después de las protestas de agricultores y ganaderos, ahora son los transportistas los que ya “no aguantan más”.

“Lo que ocurre es que estamos hartos los españoles de este Gobierno de sinvergüenzas que se ha echado en manos de los enemigos de España, que es incapaz de solucionar ninguno de sus problemas y que pretende arruinarnos para luego ponernos de rodillas, como si se tratase de la Cuba castrista o de la Venezuela de Maduro, y hay que decirle muy claro que en España hay dos cosas que son intocables, nuestra nación y nuestra libertad”, ha añadido.

Preguntado por política de empleo, Smith ha dicho que “la mejor que hay es dejar a los empresarios en paz, dejarles trabajar”, puesto que ellos “no necesitan más paguitas, subvenciones”, sino “que se les quite de encima la losa fiscal” y “la losa burocrática y administrativa”.

A su juicio, lo peor que le puede pasar a un empresario es “tener encima a una administración que los señala, los persigue y que parece que lo único que hace es reproducir esa gran mentira de que el empresario es un explotador con sus trabajadores” cuando en realidad es “un auténtico héroe abandonado”.

Pide elecciones en Andalucía: “Juanma, aprende de Mañueco, va a empezar a mejorar Castilla y León con Vox”

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), que convoque elecciones en la región porque quieren “darle la voz a los andaluces, cambiar las políticas del gobierno (regional), empezar a gastar en lo importante y reducir el gasto político innecesario”.

“Juanma, aprende de Mañueco, va a empezar a mejorar Castilla y León porque Vox ya está en el gobierno. Dale una oportunidad a Andalucía, déjanos pasar y no te preocupes, también reconoceremos que hiciste alguna cosa bien”, ha señalado Smith en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la nueva sede de Vox en Córdoba. “Juanma, no te retrases, llama a Mañueco, que me hizo caso una vez y yo te lo pido, date prisa, convoca elecciones”, ha añadido en la misma línea.

Preguntado por los cambios en la estructura orgánica de Vox, Smith ha apuntado que son un partido “en permanente cambio y evolución”, y su estructura “se va a adaptando” al momento, ya que “no es lo mismo cuando comienzas, que cuando estás en la oposición, que cuando ya empiezas a prepararte para el gobierno”.

Así pues, los cambios se harán siempre en esa línea, “para lograr posicionar a los mejores en los puestos de máxima responsabilidad, para tirar del carro con más fuerza y llegar más lejos”.

Smith ha insistido en que hay que cambiar la dinámica de la política en España y “pasar de la España de la subvención, de la paguita, del chiringuito, a la España de la inversión, del trabajo, del autónomo, del empresario, del que crea riqueza”, porque “estos políticos profesionales” que ha habido hasta ahora en los gobiernos central y autonómicos “sólo han entendido un lenguaje, el de que cada vez hay que pagar más impuestos para que ellos, sus sindicatos paniaguados, sus patronales y sus partidos políticos vivan bien”.

No obstante, la inauguración de esta sede en Córdoba supone “un empujón, el momento en el que redoblamos los esfuerzos de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales”.

“Vox ya no está para seguir denunciando lo que ha pasado, Vox está ya para tomar las riendas del Gobierno de España, de los gobiernos autonómicos y empezar a transformar la política”, ha añadido.

Smith ha lamentado el hecho de que entre un 30 y 40% de la población activa de la provincia esté en paro, así como la “falta de infraestructuras” y de “políticas de Estado” para Córdoba y el resto de Andalucía para posicionar productos agrícolas en el exterior o hacer un plan hidrológico nacional que traiga “el agua tan necesaria” para el campo.