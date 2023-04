Los Next Generation descartan financiar los aparcamientos “disuasorios” propuestos por el Ayuntamiento

Negativa a la financiación europea solicitada por el Ayuntamiento de Córdoba para construir dos aparcamientos subterráneos en Córdoba. Los fondos europeos de recuperación NextGeneration no aportarán ninguna cantidad ni para el parking subterráneo de Gran Vía Parte ni para el de Puerta de Córdoba.

El equipo de Gobierno anunció en octubre de 2022 que iba a solicitar las ayudas europeas para construir estos dos aparcamientos y un tercero, en la plaza de Colón, bajo la premisa de que considera estos parkings “disuasorios”. Esta catalogación, sin embargo, no parece haber convencido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que ha rechazado, de momento, dos de los tres: el de Puerta de Córdoba y el de Gran Vía Parque. Estos dos proyectos se incluyen entre los desestimados por no superar los umbrales mínimos de puntuación.

El Ayuntamiento de Córdoba había solicitado más de 13 millones de euros para estos dos proyectos: 7,5 para Puerta de Córdoba y 5,7 para Gran Vía Parque. Ninguno de los dos serán proyectos NextGeneration y ahora habrá que decidir si alguno se lleva a cabo con fondos propios.

Cuando aún no era alcalde, justo hace cuatro años, el entonces candidato del PP José María Bellido, avanzó como propuesta electoral el proyecto denominado Puerta de Córdoba, un parking subterráneo de 720 plazas en el entorno del inicio del Paseo de la Victoria y República Argentina.

Entonces, explicó que el proyecto iba a costar 10 millones de euros y se ejecutaría en una colaboración público-privada. Abarcaría una superficie total de 9.000 metros cuadrados, donde habría dos plantas subterráneas con 360 plazas de aparcamiento cada una. Tendría dos accesos, uno en el Paseo de La Victoria y otro en República Argentina.

En cuanto al parking subterráneo y en superficie de Gran Vía Parque, es un proyecto que comenzó a proyectarse a principios de la pasada década. Inicialmente, el proyecto estimaba ubicarlo junto a la plaza de toros, una parcela de 5.494 metros cuadrados entre avenida de Manolete y Gran Vía Parque. Se trataba de un parking de una planta en superficie y dos bajo tierra, con un total de 302 plazas previstas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!