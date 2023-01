'Mutilados': la campaña ecologista para denunciar podas abusivas en los árboles de Córdoba

Ecologistas en Acción Córdoba y la Plataforma en Defensa del Árbol de Córdoba han puesto en marcha la campaña 'Mutilados 2023' para denunciar las podas desproporcionadas de arbolado urbano en calles y jardines públicos de la capital cordobesa. La campaña va dirigida a la ciudadanía y pretende documentar gráficamente esta práctica tan perjudicial para el arbolado.

En un comunicado, exponen que los dos ejemplos más frecuentes de este tipo de podas son el terciado (eliminación de la copa, dejando las ramas principales a un tercio de su longitud) y el desmochado (más drástico, recorta tanto ramas principales como parte del tronco). Ambas prácticas, incomprensiblemente arraigadas en el hacer jardinero de muchas ciudades, se han demostrado no solo innecesarias, sino también contraproducentes, poniendo en ocasiones en riesgo al árbol mismo.

Las consecuencias de desmoches y terciados para el árbol son graves e irreversibles y afectan a todas las especies: a las que lo manifiestan de forma más clara (fresno, acacia del Japón, magnolio…) y a las que dan la falsa apariencia de soportarlas mejor (plátano).

Dichas consecuencias son, resumidas, las siguientes: brotación precipitada, masiva y, sin orden alguno, de chupones, en vez de ramas jerarquizadas y sólidas; ramas inseguras y mal insertadas; debilitamiento integral del árbol; desmoches y terciados son la primera causa de muerte de árboles urbanos; pudriciones e infecciones en cortes.

También se produce aceleración del proceso de envejecimiento; copas enmarañadas y poco oxigenadas; desfiguración de la forma natural de la copa; difícil y costoso de recuperar; daños a la avifauna local; el desmoche, junto al terciado, es la poda más costosa; el desmochado provoca que la corteza quede muy expuesta a la radiación solar, y esta radiación excesiva puede producir quemaduras en los tejidos que está bajo la corteza.

Por todo ello, para cartografiar y documentar estas prácticas de “mutilación” del arbolado, las organizaciones ecologistas citadas han hecho pública una invitación a todas las personas sensibilizadas con esta problemática para que documenten gráficamente todas las podas abusivas que observen y las remitan por correo electrónico a una u otra asociación a fin de hacer un montaje fotográfico que recoja todos los árboles dañados por esta práctica.

En el comunicado que han hecho público estos dos colectivos se indican las direcciones de correo electrónico a las que se puede enviar la documentación gráfica solicitada subrayando la necesidad de que junto con las fotografías se remita la localización de las mismas:

Ecologistas en Acción: cordoba.ciudad@ecologistasenaccion.org

Plataforma en Defensa del árbol de Córdoba: cordoba711@yahoo.es

