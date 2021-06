Movimientos sociales debaten sobre la futura base logística del Ejército de Tierra

Diferentes colectivos y plataformas ciudadanas han participado en el debate sobre “Córdoba, como ciudad de paz” donde han reflexionado sobre el impacto que provocará “el megaproyecto de construcción de una base logística del Ejército de Tierra que concentrará en nuestra ciudad y provincia el mayor centro de operaciones militares del sur de Europa”.

Según informa Córdoba en Común en una nota, la Plataforma Córdoba Ciudad de Paz ha explicado los motivos que han llevado a que los movimientos sociales cordobeses se hayan movilizado en contra del centro logístico y han desmontado algunos de los argumentos que el ejército de tierra explica para justificar que se instale aquí esa base logística. “Tal y como ha señalado el Centro Delàs, de investigación por la paz y desarme se conseguirían tres veces más empleo que lo que el ejército pretende conseguir si esos más de 350 millones de euros que se pretenden gastar se invirtiesen en otros sectores más sostenibles como la sanidad, educación, energías renovables o agricultura ecológica” ha informado el portavoz de la plataforma Juan Escribano. Escribano ha continuado relatando “cómo España se está especializando en la venta de armas y se ha convertido en el séptimo país del mundo con mayor cuota de mercado y el destino de esas armas son países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Colombia o Irak, por ejemplo”.

Para el portavoz de APDHA, Carlos Arce “no es lo que necesita Córdoba, para nada es un proyecto estratégico todo tipo de inversión militar que en el fondo va a reforzar herramientas de resolución no pacífica de conflictos, y más teniendo en cuenta la anémica inversión pública que hay en cuestiones de carácter social, como por ejemplo la vivienda social que no se construye ni una desde los años 90 en nuestra ciudad”. Según el portavoz de APDHA “este tipo de inversión no tiene ningún tipo de repercusión positiva en aquellas personas que están en situación de exclusión social” ha señalado, “cuando uno hace la contabilidad social de esos proyectos faraónicos siempre acabamos en números rojos en la lucha contra la exclusión social y contra la pobreza”

Este primer debate se enmarca dentro de un Seminario Permanente, organizado por Córdoba en Común, “que nace con vocación de celebrar diferentes encuentros hasta finales del año 2022 con el fin de ofrecer información y reflexiones sobre diversos temas y valores que conforman el anhelo y la respuesta colectiva de cómo queremos que sea el futuro de nuestra ciudad”. “Otros de los temas previstos para el último trimestre de este año” concluyen desde la organización “serán el sinhogarismo y la renta social municipal”.