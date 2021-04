El Movimiento Ciudadano se opone a que se permitan veladores en pubs y discotecas

El Consejo del Movimiento Ciudadano se ha posicionado en contra de que se permitan los veladores a los locales de ocio nocturno, después de que Urbanismo dé luz verde a que abran pero solo para comidas. El Movimiento Ciudadano ha ha exigido en una nota que se lleven a cabo los acuerdos adoptados en la Mesa de Veladores y que esencialmente consistían en una campaña informativa recordando los mínimos que se deben cumplir para situar terrazas y veladores. Esos mínimos pasan por respetar los espacios y recorridos peatonales, mantener despejados los pasos de peatones, priorizar las entradas a viviendas, exigir la legalización de las instalaciones o mostrar al exterior las zonas y veladores autorizados. También a actuar contra los no legales y contra los que no cumplan de forma reiterada las normas consensuadas.

Para poder controlar la legalidad o no de lo existente el gobierno municipal se comprometió a publicar los veladores autorizados y las zonas ordenadas, lo que se mantiene oculto. Es paradójico que las actuaciones de la policía local, cuando las hay, se centren más en los negocios legales que en los ilegales. Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, flexibilidad no es impunidad y en este sentido, sigue colaborando con el sector de la hostelería en mantener al máximo la convivencia pero evitando los abusos. Para ello, necesitan la implicación del Ayuntamiento, con las labores de ordenación, inspección y retirada de terrazas en su caso. La vía pública tiene que seguir ocupándose partiendo del interés público y general y no dar la sensación de impunidad que ahora se está trasladando. La presencia tan necesaria de negocios de hostelería no puede ir en detrimento de la necesidad de mantener la accesibilidad, los tránsitos peatonales y el descanso.

Ocupación descontrolada de la vía pública

Un ejemplo, es la proliferación de las mesas altas junto a las fachadas cortando el tránsito peatonal; o que hay zonas que se han convertido en verdaderas barreras del espacio público como la calle de la Plata o la avenida Gran Capitán En este sentido, el Consejo del Movimiento Ciudadano lamenta y muestra su desacuerdo con permitir a los negocios de ocio nocturno, pubs y discotecas, que puedan instalar veladores bajo la supuesta reconversión como negocios de venta de comidas.

La única intención subyacente es seguir ocupando de forma descontrolada y excesiva la vía pública puesto que se permite que se use la vía de la declaración responsable con una supuesta inspección posterior que nunca se produce. La prueba es que se ha ocultado tal decisión a este Consejo y a la Federación vecinal Al-zahara. Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, la vía pública, que es de todos y todas, no puede ser la sacrificada para mantener la rentabilidad de algunos negocios afectados por normativas estatales o autonómicas que buscan defender la salud del vecindario en general.

El Consejo del Movimiento Ciudadano cree que lo que ha dado resultado ha sido mantener el consenso para asegurar la convivencia y la supervivencia de los negocios de nuestros barrios y que solo se puede generar conflicto social si se pretenden imponer medidas en contra de lo que todas las partes acordemos.