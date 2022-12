Las luces de Navidad llegan poco a poco a los barrios

Aunque el alumbrado oficial ocurrió el pasado viernes, aún no han llegado las luces a todos los barrios. Es el caso denunciado por varios vecinos en la avenida Virgen de Fátima. En este punto, los vecinos aseguran que se ha instalado el cableado que aguantará el alumbrado, pero que de momento no han llegado las luces de Navidad.

Fuentes de Iluminaciones Ximénez, encargada de la instalación del alumbrado especial de la Navidad en Córdoba, han asegurado que las decoraciones se completarán durante los próximos días.

En total, más de 1,5 millón de puntos led iluminarán la ciudad en 66 ubicaciones distintas hasta el 6 de enero, extendiéndose por el centro de la ciudad y por barrios como Campo de la Verdad, Ciudad Jardín, La Viñuela, El Tablero, Fidiana, San Rafael de la Albaida, Santa Rosa, Levante, barriadas periféricas y Puerta de Almodóvar, además de Fátima. Aunque las luces ya están encendidas en diversas zonas, aún quedan barrios por iluminar, como es el caso de Fátima. Pero el alumbrado especial llegará, aseguran también desde el Ayuntamiento.

En total, 343 arcos de iluminación con 79 motivos navideños serán las encargadas de dar luz durante esta Navidad en Córdoba. El epicentro de la iluminación está en la calle Cruz Conde, donde un espectáculo de luz y sonido ofrece cinco pases especiales durante cada jornada. Aunque ya ha habido problemas, como los de este martes, cuando ha fallado el sonido del espectáculo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!