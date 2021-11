Lances de futuro niega haber organizado la capea joven suspendida en la plaza de Toros de Córdoba

La empresa taurina Lances de Futuro se ha desvinculado totalmente de la organización de una capea joven en la plaza de toros de Córdoba que, tras llevar semanas anunciada para este sábado 4 de diciembre, se ha suspendido, entre anuncios de demanda por parte del promotor La Villa Eventos.

El director gerente de la empresa Lances de Futuro, José María Garzón, ha indicado a este periódico que su compañía -responsable de los eventos taurinos en el Coso de los Califas- "no ha anunciado por ninguna vía" el citado evento y que, por lo tanto, "no le corresponde a Lances de Futuro cancelar nada".

Garzón ha dicho desconocer por qué su nombre aparece como organizador en redes sociales y en el cartel del evento que se ha distribuido, al tiempo que se ha retractado de las declaraciones que hizo su empresa este lunes, en las que, "por error" -dice ahora-, se alegaba que se había decidido no llevar a cabo la capea tras una reunión a tres bandas con Grupo Mundo -responsable de los eventos musicales en la plaza- y la empresa Nueva Plaza de Toros de Cordoba -propietaria de la plaza- en la que se estimó que "no era prudente celebrar un evento para mil jóvenes" dadas "las circunstancias sanitarias que vienen".

Este martes, el empresario ha afirmado que esa información es errónea, ha defendido que "Lances de futuro no forma parte de la organización" y ha insistido en que ellos no han cancelado ningún evento. Sobre la posible demanda por "incumplimiento de contrato", ha alegado que la empresa promotora "La Villa Eventos" no tiene "ningún contrato" suscrito con Lances de Futuro.

La capea se suspende y los conciertos se trasladan a Disco 3

Por su parte, la empresa La Villa Eventos, ha comunicado este martes la suspensión total de la capea, el traslado de la parte musical del evento a la sala Disco 3 y la fórmula para la devolución de entradas. El comunicado de la promotora cordobesa es el siguiente:

Por motivos externos a nuestra empresa, lamentamos comunicar la suspensión de la capea en la Plaza de Toros de Los Califas (Córdoba). Esta situación ha sido provocada por la mala gestión y falta de profesionalidad por parte de las empresas arrendatarias de la Plaza de Toros, las cuales nos comunican a 5 días del evento que será imposible llevarlo a cabo. Dichas empresas tenían constancia del desarrollo del evento desde hace más de un mes y habían aceptado su celebración. El evento seguía de manera exhaustiva las indicaciones legales exigidas por la Gerencia de Urbanismo, por lo tanto no comprendemos cuál es el motivo de que las partes arrendatarias hayan tomado esta decisión de manera repentina y sin exponer sus razones.

Dada la situación y pensando siempre en lo mejor para nuestros clientes, nos vemos obligados a trasladar el evento a una ubicación alternativa. De este modo, podemos confirmar que tendrá lugar en Disco 3, donde se llevará a cabo el evento con las mismas condiciones previstas, a excepción de la suelta de reses QUE SERÁ SUSTITUIDA POR UN TORO MECÁNICO. Las actuaciones de los artistas (Cosita Wena, Ivan MG y Toto & Co) siguen tal y como estaban previstas.

Como organizadores del evento, asumimos la responsabilidad de la situación y lo que esto conlleva, por lo tanto será devuelto el importe íntegro de la entrada a todo aquel que lo solicite. Del mismo modo, pedimos comprensión a todos los asistentes ya que nos vemos directamente perjudicados por una situación ajena a nuestra empresa.

Tras la toma de esta decisión, el miércoles 1 de diciembre estaremos en Disco 3 de 16:00 a 20:00 h. para la devolución del dinero de la entrada a quien así lo prefiera. Una vez ejecutada la devolución pertinente y atendiendo al número de entradas vendidas, se procederá a un nuevo anuncio con la distribución de los asistentes para que sean respetadas las normas de aforo máximo permitido del local.