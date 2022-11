La Junta plantea la construcción de una depuradora en Trassierra

La Junta de Andalucía ha planteado la construcción de una depuradora de aguas residuales en la barriada de Trassierra. El gobierno andaluz lo ha confirmado durante la presentación de los proyectos de infraestructuras hidráulicas previstos en la provincia.

Así, siempre se planteó que en Trassierra había que habilitar una conexión para evacuar las aguas residuales hasta La Golondrina. No obstante, la apuesta actual pasa por la construcción de una depuradora en este núcleo de población, que crece de manera notable en verano.

El gobierno andaluz plantea financiar una parte del coste de la obra y que el Ayuntamiento de Córdoba asuma la otra parte. Una depuradora de estas dimensiones tiene un presupuestoc cercano a los 15 millones de euros. De momento, se han abierto las negociaciones entre las dos administraciones.

Los vertidos de aguas residuales en Trassierra son un problema ecológico de primer orden, que está provocando episodios de contaminación en el Bejarano y en el arroyo el Molino, principalmente, aunque también en el propio río Guadiato.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural avanza en la adjudicación de los contratos de ejecución de cinco proyectos más de depuración de aguas en la provincia de Córdoba por valor de 22,58 millones de euros.

Se trata de las estaciones depuradoras y agrupación de vertidos de Guadalcázar (4,5 millones de euros), Torrecampo (3,76 millones de euros), Santa Eufemia (5,77 millones de euros), La Granjuela (2,86 millones de euros) y San Sebastián de los Ballesteros (por valor de 5,69 millones de euros). Las obras de estos cinco proyectos comenzarán a principios de 2023 por un periodo de dieciocho meses.

A estos proyectos hay que sumar las obras ya iniciadas en Pozoblanco, por valor de 4,78 millones de euros, y Valenzuela -con un presupuesto que alcanza los 2,9 millones de euros y cuyas obras comenzarán este mes por un periodo de dieciocho meses-.

El delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, ha hecho balance de las actuaciones que el ejecutivo andaluz está llevando a cabo en materia hídrica en la provincia de Córdoba. Acompañado por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, Molina ha destacado que “están programados 54 proyectos de abastecimiento y depuración de aguas que suman una inversión global de 150,87 millones de euros, solo en la provincia de Córdoba”.

El delegado del Gobierno ha recordado que ya están en funcionamiento las nuevas estaciones depuradoras de Doña Mencía, Santaella, Villanueva del Duque-Alcaracejos, La Victoria y Monturque con una inversión que superó los 23 millones de euros, conjunto al que pronto se sumará la EDAR de Palenciana, que ya está en ejecución, con un presupuesto de 5,5 millones de euros.

“Y por supuesto, avanzamos en dar a los vecinos del norte de Córdoba la solución definitiva en sus graves problemas de abastecimiento que padecen ante una sequía como la que sufrimos y la falta de una infraestructura que debería llevar años acabada. El proyecto de la conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera será declarado de urgencia en breve, y en el segundo trimestre de 2023 finalizará la redacción del proyecto de Cerrillo-Los Villares-Cerro Muriano y volvemos a ofrecer al Gobierno central la cofinanciación de un proyecto que es de su competencia pero que es clave para garantizar el abastecimiento en el norte de nuestra provincia: la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera”, ha afirmado Molina.

“La política de agua tiene que ser de primer orden en una tierra seca y afectada por el cambio climático como es Andalucía en general y Córdoba en particular. Para materializar esta prioridad, hay que plantear presupuestos posibilistas, que permitan llevar a cabo las inversiones hídricas necesarias en este territorio porque, si no, nos ponen en desventaja con otras zonas. El Gobierno andaluz ha movilizado en los últimos años 1.500 millones para obras relativas a política de aguas y de cara a 2023 hay presupuestados para Córdoba 19,7 millones de euros en esta materia”.

Además, ha recordado el delegado del Gobierno, “esta región cuenta con dos Decretos de Sequía que reúnen medidas por valor de 141 millones de euros. Estamos dando grandes pasos en las cuestiones hídricas de nuestra tierra pero, por el contrario, debemos lamentar que el Estado haya destinado al Decreto de Sequía de la cuenca del Guadalquivir solo 9,6 millones de euros”.

Francisco Acosta ha sumado los proyectos en los que la Junta de Andalucía trabaja, como son las EDAR y AAVV de Montalbán-La Rambla, La Carlota y Rute, que ya cuentan con la adjudicación de la redacción del proyecto y la ejecución de obras por valor de 48,46 millones de euros. Las obras de los de El Guijo, Algallarín y Fuente Tójar se licitarán a final de año y las de Fuente Palmera a principios de 2023 (5,8 millones de euros).

“Está próximo a salir a información pública el proyecto de EDAR y AAVV de Los Blázquez, seguimos trabajando, junto al Ayuntamiento de Córdoba, en el proyecto de saneamiento de agua en Santa María de Trassierra y, antes de que finalice el año, contaremos con los proyectos redactados de las EDAR y AAVV de Albendín, Almodóvar del Río, Benamejí y Fuente La Lancha”.

Asimismo, continúa la redacción técnica de los proyectos de depuración en Moriles-Las Navas del Selpillar (Lucena), Almedinilla, Fuente Carreteros, Conquista, Obejo, Valsequillo y Villaharta. “A la fase de redacción de nuevos proyectos sumamos los de El Arrecife y Aldea Quintana (La Carlota), El Rinconcillo y Montealto (La Carlota), La Guijarrosa, Jauja (Lucena), La Montiela (Santaella), la ampliación de las EDAR de Lucena, Castil de Campos (Priego) y Los Mochos (Almodóvar Del Río), Huertas Bajas y Llano del Espinar (Cabra, Castro Del Río); Fuencubierta, El Garabato, Las Pinedas (La Carlota); Argallón, La Coronada, Cuenca, La Cardenchosa, Los Morenos, Porvenir de la Industria (Fuente Obejuna); Cañada del Rabadán, El Villar, Ochavillo del Río, Villalón, La Herrería, Silillos, La Ventilla y Peñalosa (Fuente Palmera); Núcleos de Hornachuelos (Hornachuelos); Zamoranos y Las Lagunillas (Priego de Córdoba), Zagrilla Alta, Zagrilla Baja, Esparragal (Priego de Córdoba); Llanos de Don Juan, Zambra y El Nacimiento (Rute); y Cordobilla, Sotogordo y El Palomar (Puente Genil), Encinas Reales, Montoro, Cardeña, Hinojosa del Duque y Hornachuelos”, ha concluido Francisco Acosta.

