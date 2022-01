La Junta licita la redacción del proyecto del nuevo consultorio de El Naranjo

La delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han visitado hoy junto al director gerente del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, Francisco J. Fonseca, los terrenos donde la Junta de Andalucía prevé la construcción del nuevo consultorio de El Naranjo, para el que se estima un presupuesto de más de 2 millones de euros, y cuyo proyecto de Servicio de redacción del Anteproyecto, Proyecto Básico y de Ejecución, redacción del Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra, Coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras se licitó ayer por un importe de 234.870,03 de euros.

El terreno, que urbanizará el consistorio cordobés y de su titularidad, tiene una superficie de 2.192,90 metros cuadrados y cuenta con todos los servicios urbanísticos: abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico, telefonía y alumbrado público.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha previsto la fecha límite para presentación de ofertas el próximo 27 de enero, llevará a cabo esta actuación mediante dos contratos uno será la redacción de Proyecto más la Dirección de Obras que se licitó ayer y otro contrato que corresponderá a las obras propiamente dichas, cuyo plazo de ejecución se estima en 18 meses.

Para la delegada territorial, “desde que llegamos al Gobierno de la Junta de Andalucía la primera prioridad de la Consejería de Salud y Familias y en especial para el consejero Jesús Aguirre fue y elaborar un mapa de necesidades en infraestructuras sanitarias en la provincia y hacerlas realidad. Y como ejemplo tenemos la nueva dotación para esta zona de la ciudad”. Así, ha insistido María Jesús Botella, “hoy podemos decir que ya se ha iniciado el camino para dotar a los ciudadanos de Córdoba de unas infraestructuras de calidad que sumadas a la calidad asistencial que ofrecen diariamente todos nuestros profesionales nos permitirá prestar un servicio sanitario público como el que se merecen todos y cada uno de los ciudadanos cordobeses”.

Por su parte el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado que “el nuevo consultorio del El Naranjo era una reivindicación histórica de los vecinos de este barrio y el gobierno municipal está siempre dispuesto a colaborar en el marco de sus posibilidades y competencias para que todos los cordobeses puedan disfrutar de unas instalaciones sanitarias dignas que se adecúen a necesidades tanto de los vecinos como de los propios profesionales que desempeñan su labor diariamente en la zona”.

El plan funcional del centro establece que éste contará con 5 espacios para administración entre recepción, atención ciudadana, almacenes y espacios para comunicaciones; un área asistencial con 4 zonas para atención inmediata, 12 consultas para clínica de adultos y 2 consultas de pediatría, 10 espacios de servicios auxiliares, 8 espacios para el personal y 13 espacios para áreas de dispositivo de apoyo como el área de cirugía menor o el gabinete oncológico que ampliará los espacios actualmente disponible a 1190 metros cuadrados útiles.

