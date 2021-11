IU reclama información sobre la auditoría hecha en Infraestructuras sobre contratos de 2016 a 2020

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado información acerca de la auditoría realizada sobre contratos en el área de Infraestructuras entre los años 2016 y 2020, según ha difundido el gobierno local después de conocerse que la Fiscalía ha investigado y enviado al juzgado contratos hechos en 2020 por presunta prevaricación y falsedad documental.

Desde Izquierda Unida han criticado que no se conozca cómo se ha contratado la propia ejecución de esa auditoría posterior. "En el Ayuntamiento no se sabe cuándo ni quién ni cómo ni con qué dinero se ha hecho", ha denunciado el portavoz de IU, Pedro García. Por eso, ha requerido saber "cómo se hacontratado, cómo se ha hecho, cómo se ha pagado ese segundo informe. No se conoce absolutamente nada".

Además, García se ha referido a las declaraciones de este martes del alcalde, José María Bellido, sobre los contratos investigados por la Fiscalía donde "dice que hay empresas que han comunicado que efectivamente son conocedoras de corrupción en el área de Infraestructuras. ¿Dónde está esa información?", ha pedido García. "Esa información no está en el informe que hace la Asesoría Jurídica" sobre los contratos de Infraestructuras de 2020 y que ya han sido enviados al juzgado por indicios de presuntos delitos. De ello, asegura IU, "es desconocedor este Ayuntamiento y los altos funcionarios habilitados" en los órganos fiscalizadores del Consistorio.

"¿De dónde sale esa auditoría que se ha mandado a Fiscalía¿ ¿Quién la contrata y por qué? ¿Por qué ese trabajo no los hacen los órganos fiscalizadores del Ayuntamiento?, ha cuestionado el portavoz de IU.

Pedro García ha recordado que fue IU, junto a Podemos, quien llevó a la Fiscalía los contratos de Infraestructuras de 2020 ante las sospechas de fraccionamiento y falsedad documental, a lo que se sumó posteriormente un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento apoyando estos indicios. Por ello, ahora la Fiscalía ha corroborado indicios de delito y ha enviado el asunto al juzgado para su instrucción.

"Esto no sale ni lo descubre ningún alcalde ni nadie externo a este Ayuntamiento. Todo lo que está investigando Fiscalía es una denuncia de IU y Podemos donde se hablaba de fraccionamiento de contratos, de empresas fantasmas, que nacen en junio o julio y que en septiembre se le invita al 80% de contratos que salen a licitación....", ha recordado García, que ha señalado que, entonces, el alcalde respaldó al concejal de Infraestructuras, David Dorado.