IU y Podemos piden revisar el expediente del campo de golf junto a Medina Azahara cuya licencia creen “fraudulenta”

Los grupos municipales de IU y Podemos pedirán en una moción en el próximo Pleno de Ayuntamiento que se revise el expediente completo por el que se otorgó licencia para la construcción de un campo de golf en las cercanías del conjunto arqueológico de Medina Azahara, licencia que creen se dio de manera “fraudulenta” porque, según apuntan, faltaban informes para poder otorgar la autorización.

IU y Podemos se opusieron en su día a aprobar la licencia para este proyecto en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) al “no contar con información” sobre el mismo y han solicitado y estudiado en los últimos meses documentación de distintos organismos al respecto del proyecto de este campo de golf. La última información que han recibido al respecto es de Emacsa, “un informe muy detallado” que señala que la empresa promotora del campo de golf debe aportar un plan sobre las acometidas y suministro de agua a las instalaciones, algo que no ha hecho según la información difundida por IU y Podemos. Emacsa deberá realizar un informe sobre ese plan de acometidas “de forma previa a la tramitación a la tramitación del proyecto ante la Gerencia Municipal de Urbanismo para la obtención de la licencia de obra”, denuncian. “Este hecho jamás se ha dado. La empresa no ha enviado ese informe a Emacsa y ésta no ha dado ningún visto bueno, pese a que era requisito imprescindible antes de ir a la aprobación de la licencia de obra”, apuntan.

Por eso, en palabras de la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, “a la Comisión de Licencia este tema se trajo de una forma fraudulenta. Necesitaba ese permiso de Emacsa, ese informe de la empresa y darle visto bueno. Y no ha sucedido eso a día de hoy”, denuncia.

Asimismo, en la información facilitada por Emacsa a IU y Podemos se aborda el saneamiento del futuro campo de golf, donde se autoriza una “arqueta química, pero la empresa municipal dice que no es suficiente por el volumen de personas que se espera. Y que es muy difícil enganchar a la red municipal, que está a unos 700 metros y hay un canal por medio”.

IU y Podemos plantean en la moción que llevarán al Pleno la serie de “irregularidades” que consideran que hay en el expediente por el que se aprobó la licencia del campo de golf. “Sigue faltando el estuduo de seguridad y salud, sin él no se pueden empezar las obras. Y tenemos dudas sobre el pozo que se ha autorizado por la Junta. Si se ha hecho antes del 10 de junio de 2020, se ha hecho ilegal. Y se ha hecho después, no estaban autorizados”.

Asimismo, consideran que el campo de golf “no tiene garantizada el agua que necesita”, ya que el pozo “puede secarse o contaminarse, ”tampoco cuenta con permiso de la comunidad de regantes“ para coger agua del canal, ni tiene suministro de la red pública cuando se otorgó la licencia.

Para IU y Podemos, además, la construcción de un campo de golf no debe darse en el actual contexto de cambio climático y sequía, por el “impacto medioambiental” y por “la captación de agua que necesita, es una barbaridad”, ha dicho Pedrajas.

Con todo, los dos grupos pedirán al Pleno instar al gobierno municipal a iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la concesión de licencia en el expediente sobre el campo de golf “al objeto de confirmar la falta de los requisitos legales para su concesión, a la vista de los informes obrantes en el expediente”. “En caso de concluir que no reunía todos los requisitos para ello, subsanar el error retrotrayendo dicha aprobación, y traerla de nuevo para su aprobación en Pleno y a comisión de licencias cuando esté todo completo y correcto”.

Asimismo, instarán al equipo de gobierno municipal “a comprometerse a impulsar y facilitar sólo proyectos que vayan en coherencia con la moción que aprobamos por unanimidad en 2019 sobre emergencia climática, con el Plan Municipal de Cambio Climático y con cualquier normativa autonómica, estatal o internacional relacionada con la protección del medio ambiente y de la ciudadanía contra las consecuencias del cambio climático”.

Y, por último, pedirán “investigar y darnos respuesta de dónde provienen las aguas que riegan el nuevo campo de golf del Parador de la Arruzafa, para delimitar si las pajas de agua que provienen del manantial del Patriarca, parte propiedad municipal, son cedidas a este complejo o se siguen vertiendo al alcantarillado y sirven para riego del naranjal de titularidad pública anexo al Parador”.