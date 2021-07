IU denuncia que el nuevo alumbrado de la avenida Libia lleva dos meses “sin funcionar”

El grupo municipal de IU ha denunciado que el nuevo alumbrado de la avenida Libia lleva “dos meses sin funcionar” y que el delegado, el señor Dorado, en todo este tiempo “no ha hecho nada” para subsanar la situación de dos proyectos que se contrataron y ejecutaron de una manera “oscura” a finales de 2020.

Durante estas últimas semanas -señala IU en una nota- han podido “constatar" las denuncias que nos llegan de vecinos y vecinas de la avenida Libia sobre la “falta de luz”, en una calle en la que hace tan solo 7 meses el Ayuntamiento, en concreto la delegación de Infraestructuras, certificó que se habían concluido dos obras menores, relacionadas con su alumbrado y que este grupo municipal elevó a Fiscalía por posible fraccionamiento de contrato y posible fraude documental en la recepción de las mismas.

“Ni cinco meses han durado dos proyectos de alumbrado, de unos 40.000 euros cada uno, que se iniciaron mal, con un posible fraccionamiento de contrato, y que al parecer está terminando peor, porque se certificaron antes de que finalizaran las obras y, ahora, ni tan siquiera funcionan las luminarias que supuestamente se instalaron en dicha avenida en diciembre de 2020”.

En concreto, entre Travesía Padres Mohedanos y Doctor Gómez Aguayo, en su primer tramo, y entre Escritor Tomás Sánchez y Periodista Pedro Álvarez, en su segundo. Ante este “despropósito” del delegado, nos preguntamos “¿dónde está el periodo de garantía y por qué no se ha ejecutado si la obra tiene 7 meses desde que se certificara? y ¿cuál es la preocupación del delegado por una obra que dejamos presupuestada en el mandato anterior y que se ejecutó, aunque no se terminó, en los últimos meses de 2020”.

A lo mejor, añaden desde IU, como esa obra el Ayuntamiento la recibió y pagó en diciembre de 2020, sin estar terminada y sin comprobar que todo estaba según lo estipulado en el pliego técnico, ahora tenemos las consecuencias de “esa oscura y mala gestión”. No obstante, ya advertimos que se podía dar el caso de que “algo fallara, como suele ocurrir en algún caso, y que el Ayuntamiento no podría reclamar lo que ya había dado por bueno”. Si no es así, continúan desde IU, y todo está correcto “¿cómo es posible que no se haya arreglado de manera inmediata con el periodo de garantía”? y ¿cómo es posible que el delegado no de explicación alguna?, ni a los vecinos y vecinas de la zona ni a los grupos políticos de la oposición que entendemos que ya nos debe una, de lo sucedido alrededor de esas obras, concretamente, y de todos los menores que se han hecho en la delegación de Infraestructuras a lo largo de 2020.