Imbroda recuerda la soberanía de los consejos escolares para el cambio de nombres de centros

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha recordado este miércoles a Vox la soberanía que tienen los consejos escolares para cambiar el nombre de un centro educativo después de que el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramiro de Maeztu de Puente Genil (Córdoba) pasara a llamarse Miragenil, el barrio donde se ubica, en abril de 2019.

En concreto, se trata de una respuesta del consejero de Educación a una pregunta del presidente del grupo parlamentario de Vox y diputado autonómico por Sevilla, Macario Valpuesta, quien ha subrayado que "es normal que los colegios e institutos tengan nombres de personas destacadas en el ámbito de la ciencia o de las letras" y eso "no quiere decir que todos tengamos que aceptar como válido lo que escribió este señor", un "reconocido escritor y ensayista de la Generación del 98" que, "como muchos otros, dio bastantes bandazos ideológicos a lo largo de su vida".

Imbroda ha subrayado que este cambio de nomenclatura "se produjo el 1 de abril de 2019", tras una "petición que se tramitó en el año 2018". En este contexto, ha señalado que ha estado "recabando información de hace dos años y pico", encontrando "una petición del consejo escolar del colegio y un informe favorable de ese Ayuntamiento", motivo por el que "se tramitó" y "se decidió" el nuevo nombre.

Asimismo, el consejero ha señalado que este tema "encajaría perfectamente en un foro de investigación histórica o algo parecido", pero, en su opinión, "no corresponde a una comisión de Educación". Al respecto, ha añadido que desde "el primer momento" en el que asumió el cargo al frente de la consejería, "uno de los principios que traté de trasladar es que yo venía a despolitizar la educación", aunque "después de casi 40 años no es fácil cambiar ciertas inercias".

Para concluir, Imbroda ha indicado que llevar este tema ahora a la comisión es una excusa para "justificar" el "no a los presupuestos" por parte de Vox, una negativa que "van a tener que explicar muy bien para que los andaluces lo puedan entender". "Colaboren ustedes en despolitizar la Educación y no participen de ella", le ha pedido al parlamentario de Vox, a quien ha recordado que "los centros educativos no pueden ser espacio de revanchas ideológica".