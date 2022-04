La huelga obliga a cerrar el Alcázar, la Posada del Potro, el Romero de Torres y los Baños Califales

Los turistas que llenan la ciudad de Córdoba durante este Jueves Santo se han encontrado con las puertas del tercer monumento más visitado de la ciudad cerrado: el Alcázar de los Reyes Cristianos. La huelga de personal de los museos municipales convocada por los sindicatos ha sido seguida por un elevado porcentaje de trabajadores, por lo que junto al Alcázar también han cerrado sus puertas el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro y los Baños Califales. El Museo Taurino ha abierto, aunque los sindicatos denuncian que lo ha hecho con un solo trabajador.

La huelga ha sido convocada para este Jueves Santo, el Viernes Santo y el propio sábado. Los sindicatos acusan al equipo de gobierno del Ayuntamiento de no cumplir los acuerdos alcanzados. El equipo de gobierno rechaza el paro y acusa a los sindicatos de pedir demandas “que no se ajustan a la normativa”. El responsable de Recursos Humanos en el Ayuntamiento, Bernardo Jordano, ya avanzó que no se sentará a negociar con los sindicatos a pesar de la huelga.

No es una situación nueva, aunque lo parezca. En el año 2016 ya se vivió una situación similar. En aquel entonces, ante la falta de acuerdo del personal y el Gobierno de PSOE e IU, estos espacios estuvieron cerrados el Lunes y el Viernes Santo, generando enormes críticas del sector y la oposición política.

Los trabajadores han convocado el paro denunciando que el Ayuntamiento no está cumpliendo con lo firmado en el año 2018. Entonces, se acabó sellando un acuerdo por el que los 20 ordenanzas de los museos asumirían el esfuerzo de hacer más jornadas que el resto de empleados municipales trabajando en festivos a cambio de un incremento económico. Se calcula que el débito pendiente está en unos 30.000 euros.

Los sindicatos calculan que de los 20 trabajadores en plantilla este Jueves Santo tan solo uno ha acudido a su puesto, por lo que valoran el éxito de la convocatoria de huelga en los museos municipales.