Los hoteles de la capital superan por primera vez el número de turistas que había antes de la pandemia

Los hoteles de Córdoba capital lograron en enero, después de casi tres años, recuperar los número de viajeros que había antes de la pandemia de la Covid. Según la Encuesta de Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de enero, los hoteles de la capital alojaron un total de 59.811 turistas.

En enero de 2019, el último enero antes de la pandemia, fueron 59.165. El crecimiento ha sido del 1%, pero es el primer crecimiento en números absolutos que registran los hoteles de la capital desde que se paró el turismo en marzo de 2020. El problema es que la entrada de más turistas no ha significado el aumento de las pernoctaciones.

Así, según la estadística, en enero de 2023, los hoteles de la capital facturaron un total de 98.963 pernoctaciones, mientras que en enero de 2019 fueron 102.322 noches de hotel. Es decir, un 3% menos. La estancia media también cae si se compara con los datos de 2019. Entonces era de 1,76 y en enero de este año ha sido de 1,65.

A nivel provincial, sin embargo, aún no se ha dado la recuperación: El número de viajeros en enero de 2023 ha sido de 69.159, frente a los 69.948 que hubo hace cuatro años. La estancia media en la provincia es algo mejor que en la capital, con 1,72 noches por turista.

