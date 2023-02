Los hoteles y apartamentos esperan un 65% de ocupación media en el Puente de Andalucía

El Puente de Andalucía que arranca este viernes llega con dos tercios de la planta de alojamiento reservada en los establecimiento de Córdoba, aunque con la posibilidad de llenarla al 100% durante el sábado. Es el balance que hace el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, tras ver las previsiones de ocupación en hoteles, apartamentos y viviendas con fines turísticos.

Según la encuesta interna de la asociación, facilitada a este periódico, la previsión de ocupación en estos momentos es del 65,6% de media para el puente, que se extiende hasta el martes 28 de febrero.

A la espera de que lleguen reservas de última hora, como viendo siendo la tónica habitual, la previsión es la siguiente: el puente arrancaría este viernes con una ocupación del 72,2%; subiría al 83,9% el sábado; y bajaría al 57,8% el domingo. El lunes la ocupación caería de nuevo al 65,6%.

Fragero ha señalado que están a la espera del posible impacto de las reservas de última hora, que pueden llenar los alojamientos en la primera mitad del puente, y subir la ocupación entre el domingo y el martes, gracias a que hay previsión de buen tiempo. Además, el presidente de Aehcor ha celebrado los datos del INE correspondientes al mes de enero, que reflejan la primera subida en viajeros en hoteles con respecto a antes de la pandemia.

De hecho, se aventura a vaticinar que los datos de febrero serán igual de buenos. “Este año vemos que existe ya una gran demanda de destino de Córdoba y eso se ha visto ya en enero, que es el mes más difícil del año. Estos datos positivos nos permiten mantener el empleo y seguir con la actividad económica y estar más optimistas de cara al año que tenemos delante, pese a la subida de costes que seguimos soportando”, señala Fragero, que considera muy positivo para subir las pernoctaciones la reapertura del espectáculo nocturno del Alcázar y el espectáculo de The Hole X.

Eso sí, el presidente de Aehcor invita a las autoridades a seguir promocionando Córdoba y especialmente el patrimonio natural. “La sierra de Córdoba es un paraíso y no se está vendiendo bien”, señala.

