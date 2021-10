Flora registra 108.000 visitas en los tres primeros días del certamen

Los patios abiertos en el Festival Internacional de las Flores, Flora 2021, en Córdoba han recibido un total de 108.000 visitas en los tres primeros días del certamen, desde su apertura el viernes 15 de octubre a media mañana hasta este domingo.

Así lo ha avanzado la presidenta del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Isabel Albás, que se ha felicitado por la alta afluencia de público para ver las instalaciones contemporáneas de los artistas florales que este año concursan en Flora. Desde su apertura, se han podido ver largas colas de espera ante los patios para poder ver las creaciones artísticas.

Asimismo, Albás ha recordado que los Patios de otoño que han abierto este fin de semana han acumulado más de 33.000 visitas y que, junto a otros eventos como el Campeonato de España de Caballos Árabes que ha tenido lugar en la ciudad, Córdoba ha registrado un fin de semana "fantástico" en cuanto a visitantes.

"Con todo este contenido en el fin de semana, el resultado es que, según Hostecor, prácticamente el 100% de los restaurantes de la ciudad estaban llenos", ha dicho Albás, asegurando que los locales han tenido que "atender en varios turnos" a los clientes. Asimismo, ha dado los datos de hospedaje en hoteles de la ciudad, con un 70% de ocupación el viernes y un 90% el sábado, bajando a un 40% el domingo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!