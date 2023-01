Firmado el contrato para iniciar las obras de cuatro carriles bici en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha formalizado los cuatro contratos para la construcción de nuevos carriles bici en la ciudad. Los trabajos se iniciarán de manera inminente en todas las zonas afectadas, donde Movilidad regulará el tránsito.

El primer contrato será para completar el carril bici ya construido junto a la carretera de Palma del Río (A-431). La obra, de casi un kilómetro, unirá las calles Escritor Conde de Zamora con Periodista Queada Chacón. Estos trabajos han sido adjudicados a la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces por un importe de 440.000 euros. La compañía se ha comprometido a suministrar al Ayuntamiento de 40 semáforos para carriles bici.

La segunda obra se desarrollará en la avenida Manolete y también la ejecutará la misma empresa. En este caso el presupuesto es menor, 177.000 euros. También se suministrarán 20 semáfotos especiales.

El tercer lote corresponde con la obra en el Puente de San Rafael, adjudicado a la empresa Obra Civil Cordobesa. En este caso, los trabajos tienen un importe de 115.000 euros. En este caso, la memoria de la obra señala que debido al ancho de las aceras del puente, “que cuentan con 3,20 metros, se propone un carril bici unidireccional reducido por cada una de ellas. Este se colocará junto al tráfico rodado lo que hace necesario la sustitución de la barandilla existente por otra de mayor altura. Para la conexión con el carril bici existente en Ronda de Isasa se ampliará el acerado y se pasará de unidireccional a bidireccional. Su longitud es de 683 metros”, exponen.

Por último, el cuarto lote prevé un carril bici para mejorar el acceso al Puente del Arenal. Las obras han sido adjudicadas a Jícar por 186.000 euros. Los trabajos prevén el carril bici en la acera oeste: “en una primera parte es necesario ocupar parte de la zona verde para mantener el espacio del peatón, posteriormente la acera tiene suficiente sección para colocar el carril bici bidireccional de 2,50 metros y dejar un acerado de otros 2,50 metros”. La longitud total del carril bici será de 835 metros.

