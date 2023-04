La empresa de la obra de la Cuesta de la Pólvora alega impagos del Ayuntamiento y paraliza los trabajos

La empresa Obra Social Cordobesa ha decidido paralizar las obras que comenzó el pasado mes de febrero en la Cuesta de la Pólvora debido a los impagos acumulados del Ayuntamiento de Córdoba.

Según ha podido conocer este periódico, la entidad acumula tres facturas sin pagar de obras realizadas en 2022 y dos más relativas a la obra de la Cuesta de la Pólvora. La empresa ya ha comunicado su decisión al consistorio y ha retirado la maquinaria de las obras.

Desde la entidad reconocen que esta decisión viene tras una situación “insostenible” y que les perjudicará “a la larga” ya que podría ser sancionada por no cumplir los plazos establecidos ya que los trabajos debían finalizar en cuatro meses. La obra se adjudicó por 413.423,85 euros y consistía en la ampliación del ancho de los acerados en todos los tramos en que sea posible y en la pavimentación de las aceras y sustitución de luminarias, cambiándose las existentes por otras de nueva tecnología LED, eficientes energéticamente.

Sin embargo, los impagos reiterados han llevado a la empresa a solicitar préstamos bancarios para hacer frente “al pago de salarios, impuestos, seguridad social e IVA de unas facturas que no han sido cobradas”. En estas obras estaban trabajando entre siete y ocho empleados que han sido reubicados en otros trabajos. La entidad asegura que este número de contratados iba a aumentar conforme hubieran avanzado las obras, algo que no ha sido posible.

Además de la intervención en la Cuesta de la Pólvora, esta empresa tiene adjudicadas otras tres obras municipales que todavía no han comenzado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!