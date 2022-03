La Diputación afronta el 8M con el objetivo de llegar a los jóvenes y rescatar la memoria de las mujeres

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, ha programado con motivo del 8 de marzo una serie de actividades con el objetivo de "llegar a la población más joven y rescatar a la vez la memoria silenciada de las mujeres".

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa la delegada de Igualdad y vicepresidenta tercera de la Diputación, Alba Doblas, quien ha presentado la campaña institucional de las ocho diputaciones andaluzas, que ya está presente en las calles de la ciudad, al tiempo que ha explicado "la batería de actividades en las que hemos trabajado desde la Delegación, en colaboración con el tejido asociativo y los ayuntamientos, para llevar políticas de igualdad hasta el último punto de la provincia".

Doblas ha recordado que en la provincia de Córdoba "las mujeres sufrimos aún una brecha salarial del 20 por ciento y la tasa de temporalidad está diez puntos por encima de la de los hombres, ascendiendo al 38,25 por ciento". Las mujeres, ha subrayado, "siguen teniendo los trabajos más precarizados, motivo por el cual mientras seguimos trabajando para equilibrar esta realidad, íntimamente ligada a los roles de género, saludamos la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que beneficiará especialmente a las mujeres y logrará reducir esa brecha".

Además, Doblas ha puesto el acento en que "los cuidados siguen recayendo de manera mayoritaria sobre los hombros de las mujeres, como ponen de manifiesto los datos del Instituto de las Mujeres relativos a Andalucía, donde el 81,6 por ciento de las excedencias para el cuidado de familiares son solicitadas por madres, porcentaje que se eleva al 92 por ciento para el cuidado de hijos e hijas". "Estos datos contundentes muestran una realidad innegable, que además se acentúa en el mundo rural", ha agregado.

Por todo ello, este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, "volvemos a poner el acento en las mujeres de nuestra tierra, en lo que fuimos, en lo que somos y en lo que queremos ser, siendo muy conscientes de los avances conquistados, pero también de todo el trabajo necesario para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad".

El lema de la campaña institucional de este año es #NoMeLoPuedoCreer, "porque nos sigue sorprendiendo que tras décadas de lucha feminista, después de las masivas movilizaciones del 2018 y 2019, con datos como los que acabamos de repasar, con la realidad de las violencias machistas golpeándonos a diario, aún tengamos que seguir combatiendo discursos negacionistas y permaneciendo en guardia en defensa de derechos que tenemos reconocidos y que no siempre tienen una aplicación práctica y material".

Por ello, ha recalcado, "el manifiesto consensuado por las ocho diputaciones andaluzas pone el énfasis en esa incredulidad que pretende interpelar directamente al ciudadano, a la ciudadana: 'No me puedo creer que aún cuestiones el Día Internacional de las Mujeres', 'No me puedo creer que aún no sepas que la Igualdad también empieza en ti'".

Programa de actividades

Doblas ha añadido que "la programación de actividades en torno a este día es amplia, y como cada año, la Delegación de Igualdad une esfuerzos con el tejido asociativo de la provincia, especialmente con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, para llegar a todo el territorio y multiplicar el eco de nuestras políticas de igualdad".

En línea con el "objetivo prioritario de alcanzar a la población más joven, que es agente de cambio y en la que nos va el futuro, se han programado una serie de actividades dirigidas a colegios e institutos, como el tradicional Concurso de Dibujos y Relatos, talleres para el alumnado de Primaria y Secundaria, ciclos de conferencias o guías didácticas adaptadas a este perfil de población", ha comentado la diputada.

Además, ha apuntado Doblas, "tenemos en marcha el programa Crónicas violetas de los pueblos de Córdoba, donde mujeres de Fuente Palmera y de Villanueva de Córdoba comparten su testimonio y nos dan a conocer pedazos de nuestra memoria". Este proyecto continuará durante los próximos meses recorriendo las bibliotecas municipales, porque "pretendemos ir recogiendo la experiencia de las mujeres de la provincia, injustamente silenciadas a lo largo de la historia", ha enfatizado la delegada de Igualdad.

Exposición Empueblarte

El próximo viernes 4 de marzo, la Diputación acogerá la inauguración de la exposición Empueblarte, que será "una oportunidad única para dar a conocer a todas nuestras grandes artistas, vinculándolas a sus pueblos de origen y por tanto a nuestra provincia a través de una muestra itinerante que irá girando por los pueblos".

Al mismo tiempo, la Delegación de Igualdad continúa el proyecto Empresarias en Ruta, que arrancó en 2021, con ocho networking organizados en distintos municipios para poner en común experiencias e iniciativas de mujeres que trabajan en nuestros pueblos. La primera sesión de esta nueva ronda se celebrará en Aguilar a finales de marzo.

Además, el próximo 8 de marzo tendrá lugar la entrega de premios 'Córdoba en Igualdad', que reconocen las aportaciones de ocho colectivos y personalidades de la provincia en favor de la igualdad, además del premio Ejemplo de Igualdad, que este año se ha concedido a título póstumo a Amparo Pernichi.

Ese mismo día, "desde la Diputación animamos a participar en la manifestación convocada por la Plataforma para llenar de feminismo las calles, como cada 8 de marzo, demostrando que el feminismo es un movimiento imparable que no lo frenan ni pandemias, ni posturas negacionistas", ha destacado Doblas.