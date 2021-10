Diferentes colectivos convocan una manifestación antitaurina para este sábado

Activistas de varias asociaciones han convocado una manifestación para el sábado 23 de octubre contra una corrida de toros que se celebrará en el Coso de los Califas. Esta tendrá lugar de 16:30 a 18:30 y será, según han detallado en una nota de prensa "pacífica" y "manteniendo las distancias y repitiendo consignas". El inicio del recorrido será en el Polideportivo Vista Alegre cruzando al Avda. Aeropuerto, y continuarán por la Avda. Gran Vía Parque y la Avda. Manolete, donde leerán un manifiesto y regresarán al punto de salida.

Desde los colectivos lamentan que el gobierno de la Junta de Andalucía apruebe el evento organizado por la empresa taurina “Lances de Futuro”, para realizar un acto de violencia extrema hacia los animales. Remarcan que no debería ser financiada con fondos públicos, ya que a gran parte de la población no les representa. Animan a la empresa organizadora a la realización de otros eventos no violentos: Pintura, deporte, danza, teatro, música, cine, debates, yincanas, espectáculos humorísticos, etc.

Además, han señalado que la empresa permitirá la entrada a menores de edad para que estén presentes en un espectáculo de violencia extrema, que según el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, vulnera los derechos de los menores. Por lo que han afirmado que la empatía es la capacidad que debe ser inculcada desde pequeños, y que su presencia en eventos de esta índole, puede insensibilizar a la población infantil.

Por último han ratificado que la tortura jamás será cultura, y que la tauromaquia es un evento anacrónico de maltrato animal legalizado, que tiene alternativas verdaderamente culturales y deportivas, para llenar este tipo de espacios públicos sin la celebración de la muerte de un ser vivo. Recuerdan que el gobierno no ha añadido a la tauromaquia dentro de su bono cultural para 2022, por lo que refuerza su postura.

Los colectivos que han organizado la concentración son: FAPAC, DAMAC Juristas, CACMA Córdoba, El Arca de Noé de Córdoba, Galgos del Sur, AVATMA, Epic Vegan, R114 Animalista, Adopta Mestizos, SOS Perrera Córdoba, Salvando Animales de la Perrera de Córdoba, PACMA y Empatiza Córdoba.