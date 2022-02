El Defensor reclama al Ayuntamiento que elabore el Plan de Emergencias por Incendios Forestales al que obliga la ley

El Defensor del Pueblo Andaluz ha dictado una resolución en la que reclama al Ayuntamiento de Córdoba que elabore y someta a aprobación el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales al que obliga la ley desde 1999 y del que carece la capital cordobesa.

En su escrito, dirigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y fechado este 14 de febrero, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que "corresponde a los municipios la elaboración y aprobación obligatoria de los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, que se constituyen como uno de los instrumentos de la lucha contra los incendios forestales".

Y, en ese sentido, apremia al Ayuntamiento a que "sin más demoras injustificadas, se adopten las medidas oportunas para que se dote al Departamento de Protección Civil de todos los medios necesarios que permita, en un tiempo prudencial, elaborar y someter a aprobación el preceptivo y obligatorio Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales de la ciudad de Córdoba".

El referido Plan está previsto en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales, que entró en vigor el 6 de agosto de 1999, esto es, hace ya más de 22 años. Y corresponde a los municipios su elaboración y aprobación, integrando los Planes de Autoprotección en dicho Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales.

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que "la aprobación de estos planes es obligatoria en todos los municipios cuyos términos municipales se hallen incluidos total o parcialmente en Zonas de Peligro (como es el caso de la ciudad de Córdoba), pudiendo solicitarse la colaboración de la Consejería competente en materia forestal" en la elaboración del Plan Local de Prevención por Incendios Forestales.

En julio de 2021, Cordópolis publicó una información sobre la carencia de la ciudad de Córdoba de este Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) al que obliga la ley a los municipios cuyo territorio o parte del mismo está catalogado como Zona de Peligro por Incendios Forestales, como es el caso de la capital cordobesa con parte de su término en Sierra Morena. Así lo ponía de manifiesto un informe del propio departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Córdoba -al que tuvo acceso este periódico- y que fue remitido poco antes por el Consistorio al Defensor del Pueblo Andaluz, que había reclamado información al respecto de las medidas preventivas contra los incendios forestales en Córdoba, tras una queja formulada por una vecina de la ciudad.

En dicho informe, el Ayuntamiento hacía alusión a las medidas preventivas contra los incendios forestales y admitía que no contaba con un plan "aprobado ni homologado por la Junta que dé respuesta" a esta "obligación legal". El Consistorio daba cuenta de las actuaciones en prevención y lucha contra incendios forestales que sí se hacen y deberían quedar materializadas en dicho plan.

Ante ello, ahora el Defensor del Pueblo Andaluz apunta en su resolución dirigida al alcalde que "aun valorando el esfuerzo de los últimos tres años según consta en el informe de respuesta, consideramos que en el transcurso de más de veinte años ha tenido tiempo más que suficiente ese Ayuntamiento para elaborar y someter a aprobación su Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales". Y recuerda que el Ayuntamiento debe dar respuesta a este escrito del Defensor en el plazo de un mes.

Desde Protección Civil del Ayuntamiento de la capital se asumía en su informe que "esta es la asignatura pendiente y esta es la prioridad que está marcando la línea de trabajo de los tres últimos años del único integrante técnico y jefe del Departamento de Protección Civil desde su incorporación al puesto en septiembre de 2018. La elaboración de un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales efectivo es un trabajo de tal envergadura que precisa de unos recursos técnicos dedicados no sólo para su aprobación sino para su posterior implantación y consolidación en el tiempo".

