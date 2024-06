El Córdoba pagará 110.000 euros al año por jugar en El Arcángel

Unión Futbolística Cordobesa, la sociedad anónima deportiva que gestiona la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol, abonará cada año un total de 110.000 euros al Ayuntamiento por poder usar el Nuevo Estadio El Arcángel. Esta es la cantidad definida por el propio club, apenas unos euros más que el canon mínimo que fijó el Ayuntamiento en el pliego para la cesión del estadio. La entidad ha sido la única que se ha presentado al pliego. El Ayuntamiento ha aceptado su oferta, levemente mejorada con respecto al pliego original.

Además de los 110.000 euros al año, Unión Futbolística Cordobesa cederá durante 14 días al año el uso del estadio a su propietario, el Ayuntamiento. El Consistorio, a su vez, lo podrá subarrendar. Hay varios ejemplos: para acoger un partido internacional de fútbol o algún concierto. El estadio ha sido sede de conciertos hace más de una década durante el Festival de la Guitarra, ya en verano, cuando el club no lo usaba y antes de retirar el césped de la temporada y sustituirlo por uno nuevo.

Los 110.000 euros al año se abonarán, al menos, durante los próximos cuatro ejercicios. La cesión se podrá prorrogar durante otros cuatro años más. En ese caso, el Ayuntamiento ingresaría 880.000 euros en total.

No aparece en el acuerdo si ese canon se puede compensar de alguna manera. Uno de los ejemplos es a través de soportes publicitarios. Es decir, el club no tendría que desembolsar esa cantidad. Si decide portar algún mensaje publicitario de la ciudad en sus camisetas, el Ayuntamiento no abonaría importe alguno. El club tampoco tendría que pagar el canon. Se haría una compensación.

Unión Futbolística Cordobesa tiene ahora un plazo de diez días hábiles, a contar desde este lunes, para aportar la documentación requerida por el Ayuntamiento para poder firmar el contrato de cesión. La mayor parte de la documentación no deja de ser un trámite. Pero la sociedad anónima deportiva sí que tiene que presentar un aval sobre el 4% del valor del bien. Y el estadio no es precisamente barato. Se ha fijado que ese 4% supone una cantidad de 1,34 millones de euros. El aval es necesario para poder firmar la cesión del bien.

El final de la precariedad

El procedimiento de cesión está llegando a su fin casi a la vez que concluye la temporada. El objetivo pasa por lograr la firma antes de que concluya el mes de junio y se inicie, de facto, una nueva temporada.

El Córdoba Club de Fútbol está luchando por regresar a Segunda División, el umbral del fútbol profesional. En caso de lograrlo el club está obligado a adaptar el estadio a la categoría. Las obras más urgentes se centrarán en la Tribuna, donde hay que reparar varias grietas y daños estructurales, y en la iluminación del estadio. La luz artificial es claramente insuficiente. La solución pasa por unas obras pero también por cambiar el sistema de suministro eléctrico, irregular (hasta ahora, el boletín está a nombre del Ayuntamiento, que sigue teniendo luz de obra, ya que técnicamente el estadio no está acabado, y es el club el que mensualmente abona la factura al Consistorio).

Este pliego pondrá fin a décadas de precariedad en El Arcángel. El estadio nunca ha estado en manos del Córdoba CF, algo que económicamente le ha perjudicado. El club nunca ha podido contar con el bien ni con su cesión para meterlo en sus balances económicos, algo que le ha hecho perder capacidad financiera. La precariedad, además, ha impedido que el estadio haya podido ser explotado comercialmente más allá de la venta de entradas para los partidos de fútbol.