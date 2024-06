Hacemos Córdoba considera que el alcalde “vive en los mundos de Yupi”

El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha realizado un análisis del primer año de mandato del Partido Popular, liderado por José María Bellido, al frente del Ayuntamiento de Córdoba. Durante su intervención, Hidalgo calificó de “dantesco” el balance presentado por Bellido en el Palacio de Orive, señalando una “total falta de autocrítica y una percepción triunfalista” del alcalde que, según él, está muy alejada de la realidad que viven los cordobeses.

“Nuestro alcalde vive en los mundos de Yupi, desconectado de la realidad de la ciudad y sus problemas”, afirmó Hidalgo. El portavoz subrayó el descontento y el sentimiento de abandono que expresan los vecinos de las barriadas periféricas, como Villarrubia y Alcolea, quienes han manifestado su frustración por la falta de infraestructuras y atención por parte del gobierno municipal. “Ayer en el pleno se evidenció el descontento de la ciudadanía con un gobierno que trata a estos barrios como ciudadanos de segunda”, añadió.

Hidalgo también criticó al alcalde por atribuirse competencias no propias, como la base logística de defensa o el empleo, que dependen del Gobierno Central, mientras evade responsabilidades en temas cruciales como la sanidad y la educación. Según el portavoz, el alcalde “actúa como un alcalde de parte, al servicio de unos pocos y de los intereses partidistas de su formación”.

En su balance, Juan Hidalgo destacó varios puntos de preocupación. En primer lugar, denunció un aumento desmedido de alojamientos turísticos, lo que está expulsando a los residentes del casco histórico y convirtiendo la ciudad en un parque temático para turistas. El portavoz hizo hincapié en la necesidad de implementar medidas para frenar esta turistificación descontrolada, siguiendo el ejemplo de otras ciudades andaluzas que ya están tomando acciones en este sentido.

Además, Hidalgo lamentó la pérdida de productos turísticos emblemáticos de la ciudad, tales como las Kalendas, el espectáculo nocturno del Alcázar y el Otoño del Caballo. “La gestión del Partido Popular ha llevado a la desaparición de eventos turísticos clave, que no solo atraían visitantes, sino que también enriquecían la vida cultural y social de Córdoba”, señaló. Según Hidalgo, esta pérdida refleja una falta de visión y planificación en la promoción turística de la ciudad, lo que está perjudicando su atractivo y competitividad.

También criticó las talas indiscriminadas de árboles y la falta de planificación y gestión en políticas medioambientales, como la zona de baja emisión de polución en el centro de la ciudad. “Tenemos un casco histórico con mucho tráfico y polución, cargado de vehículos, lo que contradice la idea de una zona de bajas emisiones. La falta de una gestión efectiva está deteriorando la calidad de vida en el centro de Córdoba”, afirmó Hidalgo.

Además, Hidalgo señaló el estado deplorable de los parques infantiles y zonas deportivas, como Vista Alegre o Parque Azahara, mencionando una inversión insuficiente y una gestión deficiente por parte del IMDECO. En cuanto a la fiscalidad, criticó la subida de impuestos a través de tasas municipales como la de basura y agua, mientras se reduce la carga impositiva a las clases sociales que favorecen al Partido Popular.

El portavoz también destacó la pérdida de más de 20 millones de euros en fondos europeos y nacionales debido a la falta de gestión y planificación por parte del Ayuntamiento. Según Hidalgo, “este gobierno no gestiona, no planifica y no escucha. Es un mandato sin dirección y sin atención a las verdaderas necesidades de Córdoba”.

Hidalgo concluyó su intervención haciendo un llamamiento al alcalde para que atienda y defienda los derechos de todos los cordobeses, subrayando la importancia de una gestión municipal que planifique, escuche y cuide de la ciudadanía. “Este gobierno no gestiona, no planifica y no escucha. Es un mandato sin dirección y sin atención a las verdaderas necesidades de Córdoba”, finalizó Hidalgo.