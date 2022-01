Convocada la III Marcha Lenta entre Zafra (Badajoz) y Espiel por la conversión en autovía de la N-432

La Plataforma Ciudadana A-81 ha convocado para el próximo viernes 21 de enero la que será ya la III Marcha Lenta, con dos puntos de inicio simultáneos, en Zafra (Badajoz) y en Espiel (Córdoba), y con punto de encuentro central en Azuaga (Badajoz), para reclamar así la completa conversión en autovía de la N-432 (Badajoz-Córdoba-Granada).

Según ha detallado la propia plataforma en su página de Facebook, esta marcha lenta de vehículos por la actual carretera nacional la llevarán a cabo un convoy procedente de la provincia pacense y otro desde la provincia cordobesa, que partirán ambos a las 16,30 horas, con la previsión de encontrarse a medio camino, en Azuaga.

Se convoca de nuevo esta acción de protesta después de que, según ha explicado la plataforma, en el estudio informativo de la A-81 publicado por el Gobierno de la Nación el pasado 3 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "encontramos expresiones contradictorias, llegándose a afirmar que la autovía se haría en un primer momento solo hasta Zafra", desde Badajoz, "mientras que el trayecto de Zafra a Espiel se haría por una carretera, de nuevo trazado, pero de doble sentido, ampliable posteriormente".

Ante ello, desde la plataforma se recuerda que llevan "tres años solicitando que todo el recorrido de la N-432, desde Badajoz a Granada, se convierta en autovía, por lo que esta noticia, que afecta además especialmente a los territorios de la Campiña Sur y el Valle del Guadiato", en la provincia de Córdoba, les provoca "una honda preocupación y un gran malestar".

Por eso y mediante la citada III Marcha Lenta, desde la Plataforma Ciudadana A-81 continúan reclamando "que toda la N-432 sea la autovía A-81 cuanto antes. Por los motivos que todos conocemos: mayor seguridad y rapidez en los desplazamientos, repercusión en un crecimiento económico de las comarcas" por las que discurre la actual carretera nacional y "potencialidad para el desarrollo" de las mismas.

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha declarado este miércoles que la Plataforma está "en su derecho a convocar cuantas marchas sean conveniente". Sin embargo, ha desmentido que "no vaya a ser autovía" ya que "no se puede conectar tres provincia y dejemos 40 o 45 kilómetros siendo un solo ramal, no tiene lógica", ha indicado. A pesar de que el tramo maneja menos carga de tráfico, hay otros criterios como "la siniestralidad" o "que viene desde Badajoz a Granada pasando por Córdoba siendo autovía", para que lo sea también en este tramo.