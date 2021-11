El Consejo del Movimiento Ciudadano, preocupado por "la paralización del área de Infraestructuras"

El plenario del Consejo del Movimiento Ciudadano reunido este lunes acordó denunciar la situación de interinidad y paralización en que queda el área de infraestructuras, área de tanta relevancia para nuestros barrios y distritos. Asimismo, el CMC exige "una pronta resolución de esta situación por parte del gobierno local y que se aseguren los compromisos a los que se ha llegado en el último año y evitar una revisión u olvido de los mismos".

Igualmente, se valora como "muy positiva" la labor de la coordinadora general de Infraestructuras en el trabajo relacionado con el movimiento ciudadano.

Por otra parte, el Consejo del Movimiento Ciudadano espera que, para todas las personas afectadas, "prime la presunción de inocencia que recoge nuestro marco legal".

Por último, el CMC exige al alcalde, José María Bellido, y al teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, que aclaren completamente "estos lamentables hechos con la definición de las responsabilidades técnicas y políticas que se determinen y disponiendo los mecanismos para que no vuelvan a suceder".

