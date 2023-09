Concluyen las obras de la segunda torre más alta de Córdoba

La Torre de la Mezquita Catedral tiene 55 metros de altura. La Torre del Agua, 49. Es el segundo edificio más alto de la ciudad de Córdoba. Supera por un metro al Silo (que ya no guarda trigo, sino restos arqueológicos). Es diez metros más alto que el edificio del Hospital Provincial (visible desde buena parte de la ciudad). El que acoge a Los Ministerios, en Santo Tomás de Aquino, se queda en 33 metros.

Oficialmente, el Residencial Torre del Agua ya está acabado. Tras años con las obras parada, los trabajos han concluido gracias a la promotora cordobesa Gamer Gestión , que se encargó del remate de unos trabajos que se quedaron a medias y que estuvieron cerca de naufragar. Esta empresa, al proyecto del estudio de arquitectura Castelló, ha logrado acabar el proyecto tras las negociaciones con Caixabank.

Los trabajos se suspendieron tras la quiebra de la constructora Teginser, que afectó no solo a los propietarios de estas emblemáticas viviendas, sino a unos 300 trabajadores, además de a empresas proveedoras y a acreedores.

Durante el proceso de negociaciones, se consiguieron condiciones favorables para los antiguos cooperativistas. A todos ellos, CaixaBank les reembolsó el 100 % de las cantidades aportadas además del 10 % adicional en concepto de indemnización. Para los cooperativistas que quisieron seguir adelante con sus viviendas, se les respetó el precio inicial de compra, con un incremento adicional del 2% en concepto del aumento de costos de tasas.

En total, 23 viviendas han quedado en manos de los antiguos cooperativistas, y las 15 restantes se pusieron a la venta. A día de hoy, esta quincena de inmuebles ha sido vendido y la Torre del Agua ya está completamente ocupada.

Como su nombre indica, la Torre del Agua, diseñada por el estudio de arquitectos anteriormente citado, cuenta con una piscina privada en cada una de las 38 viviendas distribuidas en 14 plantas. Además, en la terraza del edificio, los propietarios tienen acceso a otra piscina comunitaria, así como a las zonas ajardinadas que comparten con dos bloques colindantes, Azud del Agua y Claro del Agua.

El próximo 4 de octubre se celebrará un acto de inauguración oficial de un inmueble que destaca en el horizonte cordobés, en un urbanismo de edificios no demasiado altos, en el que siempre es visible la torre que esconde el antiguo alminar desde el que hace un milenio se llamaba a la oración y desde hoy suenan campanas.

