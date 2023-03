Los comercios y bares cordobeses podrán cerrar dos horas más tarde en Semana Santa

Los comercios y los bares cordobeses podrán cerrar dos horas más tarde al horario que actualmente tienen estipulado durante la Semana Santa. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha firmado una resolución por la que se permite la ampliación del plazo durante dos horas más.

La ampliación horaria será automática en dos horas más a las permitidas. Por ejemplo, si un local tiene horario de cierre hasta las 00:00 ahora podrá estar abierto hasta las 2:00 de la madrugada. La ampliación de horarios está regulada por la Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos, pero aplicando el decreto de espectáculos públicos.

El horario especial se aplicará desde el 2 hasta el 9 de abril. Es decir, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico.

Esta ampliación de horarios afecta a todos los “establecimientos públicos”. Es decir, a bares, restaurantes o comercios con atención al público, y exclusivamente durante la Semana Santa.

