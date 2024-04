Chubascos para el lunes y sol para toda la semana

Las bajas presiones atlánticas siguen dejando una cierta influencia en el tiempo de la provincia, esperándose un inicio de semana con algunas precipitaciones y cielos algo más nublados en toda la región, aunque, en general, las lluvias serán débiles y no serán persistentes a lo largo del día.

Durante esta jornada, las temperaturas, eso sí, descenderán en toda la provincia dejando valores máximas de entre 20 y 23 °C, mientras que las mínimas rondarán los 6 y los 10 °C. La calima durante la jornada del lunes se irá retirando.

Para los siguientes días, la tendencia será hacia la estabilización, con las altas presiones dominando todo el territorio peninsular. Solo alterará esta tendencia la posibilidad de que aparezcan algunas nubes altas a lo largo de la semana y pequeños bancos de nieblas mas probables el lunes o martes, aunque serán poco destacados.

Las temperaturas durante los primeros días de la semana seguirán siendo frescas, muy parecidas a las de este lunes. A partir del jueves y el fin de semana, subirán los termómetros, dejando máximas cercanas a los 27y 28 °C, en los casos más cálidos, y mínimas que rondarán los 10 °C.

En relación a los vientes, los de componente oeste-sureste de este el lunes podrían dejar alguna racha fuerte, aunque para los próximos días de la semana serán de componente noreste, aunque no se esperan rachas de viento muy intensas.

