CCOO critica que Lefties sea la única tienda del grupo Inditex que abrirá en San Rafael

El sindicato de Servicios de CCOO de Córdoba ha criticado a través de una nota de prensa que la tienda de Lefties en la capital cordobesa vaya a ser la única marca del Grupo Inditex que abra sus puertas al público “en un día tan señalado para la ciudadanía cordobesa como el 24 de octubre, festividad de San Rafael”.

La responsable de Comercio del mencionado sindicato, María José Merino, lamenta que “la Dirección de la firma no haya dado marcha atrás en su decisión de abrir el próximo día de San Rafael, un día en la que la mayoría de los cordobeses no está pensando en compras, sino en compartir el día con familia y amigos y todo hace prever que las ventas van a ser mínimas”.

En este sentido, Merino afea a la marca que presuma de un modelo de gestión “basado en la innovación y la flexibilidad, según indican en su propia web, pero no en unas buenas condiciones laborales para su plantilla que, de aquí a final de año, gracias a la ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) puede olvidarse de la conciliación y de los descansos”.

“No entendemos por qué Lefties se empeña en abrir su tienda en una fecha como el 24 de octubre cuando el resto de las tiendas del grupo Inditex no va a abrir”, añade la responsable sindical quien pide a Inditex “que actúe ante la insensibilidad de la Dirección de Lefties que, por unas pocas ventas, que no van a suponer nada para la marca, no tiene escrúpulo en hacer trabajar a su plantilla, a la que tiene contratada en su totalidad a tiempo parcial”.

Además, Merino aseguró que “las trabajadoras y trabajadores del comercio nos sentimos estafados. Nos dijeron que la ampliación de la ZGAT serviría para generar empleo, pero para lo que ha servido es para precarizar todavía más las condiciones laborales del sector y que marcas como Lefties se aprovechen de las necesidades de su personal para imponer un modelo comercial que no tiene en cuenta a las personas. Las trabajadoras están contratadas por horas y, como es lógico, les cuesta mucho renunciar a trabajar un festivo o un domingo, porque les hace falta el dinero, cuando lo que debería hacer la marca es contratar a esa persona a tiempo completo, pero claro, eso no interesa, porque entonces no las tienen a su disposición”.

CCOO hace un llamamiento a la ciudadanía cordobesa para que el próximo día de San Rafael no colaboren con la explotación laboral que pretenden imponer marcas como Lefties y recuerden que las personas trabajadoras también tienen derecho al descanso, a la conciliación y a la vida personal.