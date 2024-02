El cambio del escudo de Córdoba que se propuso y no se hará (por ahora)

Córdoba tiene un escudo histórico pero desde hace décadas el escudo que representa a la ciudad es otro. Esa dicotomía ha sido objeto de estudio en un informe encargado por el gobierno municipal para actualizar el Reglamento de Protocolo que recoge los símbolos de la capital. Y ha incluido una propuesta para recuperar el escudo histórico de Córdoba, con un león rampante, propuesta que se va a guardar en el cajón, al menos por ahora, siguiendo vigente el actual escudo, con la reconocible estampa de la Albolafia.

De ese modo, el escudo actual que ondea en la bandera de la ciudad y comprime en una sola imagen la Mezquita de Córdoba, el Puente Romano, la noria de la Albolafia y el río Guadalquivir, seguirá siendo el que utilice oficialmente la ciudad.

El escudo histórico de Córdoba se utilizó desde el siglo XVI hasta los años 80 y está protagonizado por un león rampante, rodeado de una hilera de castillos y leones, y rematado por una corona. La historia de este escudo hunde sus raíces en el siglo XI, en el sello que eligió en 1241 el Concejo de Córdoba tras la conquista cristiana, según recordaba Diario Córdoba esta semana. Una imagen del mismo se puede ver en un tapiz en el edificio municipal de Capitulares.

La propuesta de rescatar ese antiguo escudo fue objeto de estudio inicialmente por el Ayuntamiento -según confirman a este periódico distintas fuentes municipales- pero también se asegura que el cambio no se va a llevar a cabo. Esa iniciativa quedará apartada de la actualización del Reglamento, en el que sí se mencionará la existencia del escudo histórico, si bien se mantendrá vigente el actual escudo de la Albolafia.

El cronista oficial de Córdoba, Julián Hurtado, ha sido el encargado de realizar un informe sobre la historia del escudo de Córdoba, informe que aún no está en manos del Ayuntamiento, señalan las fuentes. No obstante, conociendo la propuesta de rescatar el antiguo escudo, el gobierno municipal del PP ya ha dicho no a esa modificación, que además del símbolo oficial obligaría a sutituirlo en las banderas de la ciudad y en todo tipo de elementos y documentos que reflejan el sello actual.

El escudo actual con la estampa de la Mezquita, la noria de la Albolafia, el Puente Romano y el río está vigente desde 1983, cuando la primera Coroporación democrática tras la dictadura, optó por cambiar la imagen que representaba a Córdoba en la etapa anterior.

La actualización del Reglamento de Protocolo, con la historia del escudo antiguo y la vigencia del actual, tendrá que ser aprobado por la Junta de Gobierno Local, según señalan fuentes municipales.