Bellido dice que el resultado de las andaluzas no es extrapolable a las municipales, aunque luchará por repetirlo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este lunes la importancia de la victoria del PP de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de este domingo, lo que, ha dicho, viene con una “responsabilidad enorme, a la altura del enorme resultado que se ha obtenido”.

Un resultado que, a su juicio, no es extrapolable a las próximas elecciones municipales, que se celebran en mayo de 2023, en apenas once meses. “Más de 74.000 cordobeses de la capital que dieron su voto al PP. No son resultados que se puedan trasladar a unas municipales ya que son candidatos distintos, pero vamos a trabajar por ellos y para ellos, con ánimo de renovar la confianza en las próximas elecciones locales”, ha dicho hoy Bellido, que ha comparecido junto a la líder de Cs en Córdoba, Isabel Albás.

Precisamente, sobre la continuidad del cogobierno de PP y Cs tras la debacle del partido naranja en Andalucía, donde ha pasado de 21 a 0 diputados, el alcalde de Córdoba ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Ha dicho que en Córdoba PP y Cs van a seguir “unidos hasta los comicios” del año que viene. “Los resultados de las elecciones no van a afectar al Gobierno local”, ha asegurado Bellido, que ha trasladado su agradecimiento a todos los consejeros del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, incluidos los de Cs, que a su juicio han demostrado “una absoluta lealtad” y de los que ha asegurado que han hecho “un fantástico trabajo”.

Albás cree que Cs no ha sabido explicar que ha sido parte fundamental en la gestión de la Junta

En este ámbito, Isabel Albás ha afirmado que “pocas personas dudan de la buena gestión que se ha llevado a cabo en la Junta por parte del Gobierno de PP y Cs”, si bien ha reconocido que “Cs no ha sabido explicar que ha sido parte fundamental en esa gestión”.

La líder de Cs en el Ayuntamiento ha agradecido su trabajo a Juan Marín, que este domingo anunció su dimisión, así como a todo el equipo de las cinco consejerías que estaban en manos de su partido. También ha adelantado que en Córdoba van a “seguir trabajando de una forma leal”, poniendo encima de la mesa “los intereses de los cordobeses” en los once meses que quedan hasta los próximos comicios.

Bellido ha añadido que la última fase del mandato va a servir para culminar los proyectos que se han trabajado en estos tres años. Además, ha reconocido que, aunque aún es pronto, no se descarta que el futuro Gobierno de la Junta recurra a algún cargo del PP cordobés, lo cual puede afectar al actual gobierno municipal.

En este sentido, ha recordado que asumir la Junta y todas las consejerías es “una responsabilidad solidaria de todo el PP”. “Si es necesario que en todos los equipos haya personas que se incorporen a otras responsabilidades, se afrontarán y se harán los cambios que haya que hacer. A día de hoy no hay nada previsto, pero si pasa, se ordenará todo para que todo siga funcionando”, ha indicado.

El alcalde ha analizado el éxito de la campaña del PP. A su juicio, el triunfo de Moreno “obedece a que hay una buena valoración del trabajo que ha hecho la Junta y como presidente” y que los andaluces “han creído que el futuro pasaba porque no hubiera marcha atrás”.