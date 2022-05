El Ayuntamiento usará la tecnología Big Data para conocer el perfil de los visitantes que acudan a los Patios

La Fiesta de los Patios arranca este martes y, para mejorar la experiencia de quienes visitarán estos recintos hasta el 15 de mayo, el Ayuntamiento de Córdoba utilizará la tecnología Big Data, lo que le permitirá obtener datos anonimizados (que no permiten identificar a los individuos) y elaborar un perfil. Así, podrá conocer si los Patios reciben más visitas de mujeres que de hombres, su edad, si pernocta o no en la ciudad, si es residente o no o si es nacional o internacional, entre otros datos.

Así lo ha dado a conocer la delegada de Transformación Digital del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, que ha explicado que en esta edición no se usarán “drones ni tecnoloía para controlar los aforos ya que no hay restricciones”, lo que no significa que no se siga trabajando “para que Córdoba sea una verdadera Smart City”.

Esta misma tecnología se usará también durante la Feria de Córdoba con el objetivo, ha apuntado la delegada, de que la ciudad pueda mejorar para eventos futuros. Ha explicado que los datos de los visitantes serán recogidos de forma anónima gracias a la señal que emitirán sus telefónos móviles. A su vez, ha recordado que todos los patios contarán con sensores de inteligencia artificial que permitirán al visitante conocer, en tiempo real, cómo de concurrido está un recinto.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha calificado esta edición como “la primera de la época final del covid en una normalidad casi absoluta” y espera que la ciudad reciba “miles de turistas”. Tal y como ocurriera para las Cruces, se ha diseñado un dispositivo policial para los Patios, potenciado especialmente en la zona del Alcázar Viejo para evitar aglomeraciones o incidencias.

Por otro lado, aunque el patio institucional Trueque, 4 (Centro Internacional del Patio) consta como recinto abierto en la información facilitada por el Ayuntamiento, permanecerá cerrado, tal y como ha comentado Bellido, que ha explicado que este patio “está reservado para otro tipo de actuaciones, como actos municipales o de medios de comuincación”. “Sus funciones son diferentes a las de un patio y ahora mismo no tenemos intención de cambiarlo”.