El Ayuntamiento prepara un espectáculo de drones para antes de Navidad

120 drones protagonizarán uno de los espectáculos más novedosos de esta programación navideña, en una de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Córdoba para estas fechas. El espectáculo durará unos diez minutos y solo se podrá ver en torno al puente de El Arenal y en el mismo recinto. Tendrá dos pases: uno a las 19:00 y otro a las 21:00. Los drones dibujarán sobre el cielo cordobés motivos navideños.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la teniente de alcalde de promoción, Marian Aguilar, han presentado este lunes el programa para esta navidad. Como han comentado, el presupuesto global para las fiestas de Navidad de este año se ha triplicado y se han incorporado actividades muy novedosas. El programa también incluirá las actividades tradicionales.

El alcalde de Córdoba ha comentado que esta programación “está dirigida a todo el mundo; edades, circunstancias. Es una programación para toda la familia que conjuga tradición e incorpora propuestas muy novedosas”.

Dentro de la programación, una de las actividades que suenan como uno de las novedosas es el espectáculo de drones. La actividad se realizará el 23 de diciembre y tendrá dos pases. El espectáculo será realizado por la empresa Umiles Group. El presupuesto del espectáculo se calcula que ronda los 15.000 euros.

