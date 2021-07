El Ayuntamiento inicia un expediente para ver el dinero que tendría que devolver la exconcejala Eva Timoteo

Cinco meses después de su dimisión, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tomará conocimiento para iniciar los trámites de un expediente contradictorio para determinar la cantidad de dinero cobrada por la exconcejala de Ciudadanos Eva Timoteo, en caso de ser así. El Pleno de este jueves tomará conocimiento y se podrá iniciar, por tanto, un expediente para el que ya hay nombrado instructor y en el que se podrá personar la propia Timoteo.

Eva Timoteo dimitió en febrero después de una denuncia de Izquierda Unida, que señalaba que estaba cobrando como procuradora (mantiene despacho) como concejala del Ayuntamiento. Finalmente, al determinarse la incompatibilidad, Timoteo acabó renunciando a su cargo.

Ahora, el expediente determinará la cantidad supuestamente de más cobrada por Timoteo durante sus casi dos años como concejala. IU llegó a cifrar en 90.000 euros la cantidad percibida por la antigua edil. No obstante, no está claro que todo ese dinero no debía haberlo cobrado. Ahora, el instructor de su expediente tendrá que concluir la cantidad exacta a devolver por la exconcejala.

Este expediente se ha iniciado a instancias del secretario municipal del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, que escribió al concejal de Presidencia sobre la ausencia de investigación alguna sobre el dinero que la exconcejala tendría que devolver.