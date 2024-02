El Ayuntamiento de Córdoba subirá las retribuciones y variables de los funcionarios

El Ayuntamiento de Córdoba mejorará la retribución de los empleados públicos que trabajan en la institución, así como al personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y la Policía Local, tras llegar a un acuerdo entre la Delegación de Recursos Humanos y las diferentes secciones sindicales.

Según ha detallado este lunes la concejala delegada de Personal del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, este acuerdo, discutido en la Mesa General de Negociación en octubre pasado, tiene como objetivo mejorar y revisar ciertos conceptos retributivos variables para los empleados públicos de la institución.

Así, el acuerdo consta de tres partes principales. La primera parte se enfoca principalmente en la seguridad del Ayuntamiento, afectando al Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) y la Policía Local, así como a otros funcionarios que trabajan en turnos similares. La segunda parte afecta al resto de los funcionarios del Ayuntamiento, mientras que la tercera parte implica una revisión de los cuadrantes de trabajo de cada departamento.

Una de las principales mejoras destacadas por Bustos es la equiparación de las compensaciones económicas para el trabajo en sábados, domingos y festivos. Tras una década de reclamaciones, se acordó aumentar la cuantía, pasando de 71 euros a 120 euros para los domingos y festivos, y de 85 euros a 120 euros para los sábados para el año 2026.

Además, se actualizó la cuantía de la nocturnidad, pasando de 2,80 euros a 7 euros por hora nocturna trabajada. Bustos destacó que estas actualizaciones son las primeras negociadas directamente, ya que las subidas anteriores se realizaron únicamente por obligación legal.

El acuerdo también incluye la actualización de varios pluses recogidos en el convenio colectivo del Ayuntamiento, como el plus de conducción, el plus de transporte, el plus de jornada partida, entre otros. Estas actualizaciones se implementarán de manera escalonada durante los años 2024, 2025 y 2026.

Bustos enfatizó que este acuerdo no solo se trata de mejoras salariales, sino que también se vincula a una garantía de prestación del servicio, buscando mejorar el ambiente laboral y las condiciones laborales tanto para los funcionarios como para el personal laboral del Ayuntamiento.

Este acuerdo se enmarca dentro de las negociaciones en curso para la revisión de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba.