El Ayuntamiento contrata un grupo electrógeno para La Aduana y asegura que estará operativo este miércoles

El Ayuntamiento de Córdoba ha contratado un grupo electrógeno que este miércoles ya estará operativo en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Aduana de la capital, sobre el que UGT Servicios Públicos ha criticado que un corte de luz que se produjo el pasado sábado, y que sigue “aún a día de hoy, mantiene al centro sin suministro” eléctrico, lo que ha provocado que el sistema de suministro de agua del colegio “tampoco funcione”, mientras que desde la compañía eléctrica Endesa han asegurado a Europa Press que la situación es responsabilidad del Consistorio.

Desde el Ayuntamiento han detallado que la Delegación de Infraestructuras ha contratado una empresa que está chequeando el tramo de la línea eléctrica de media tensión que se encuentra dentro del centro educativo --que emitirá un certificado OCA--, “para comprobar si el problema que ocasionó la interrupción de la corriente y posterior corte del suministro eléctrico por parte de Endesa en la noche del sábado al domingo está provocado por una derivación de la misma en el tramo municipal”.

Al respecto, para poder dar suministro eléctrico al centro y que “pueda funcionar con normalidad mientras se identifica el problema, se soluciona y se reestablece el suministro por parte de Endesa”, se ha contratado el citado grupo electrógeno.

Además, han explicado que hasta el lunes por la mañana el Consistorio no tuvo constancia de que “Endesa había procedido al corte del suministro y, aunque aún no disponemos del resultado de la evaluación que la empresa va a hacer de la línea eléctrica para saber si es competencia nuestra o no, lo fundamental es que se reestablezca el servicio en el colegio y por ello hemos procedido a contratar el grupo electrógeno”.