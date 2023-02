El Ayuntamiento aprueba el horario de apertura y música de las Cruces de Mayo

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las bases del Concurso de Cruces del 2023, con sus horarios con y sin música. Este evento especial que da inicio al Mayo Festivo cordobés arrancará en abril. En concreto, se celebrará entre los días 27 de abril y el Primero de Mayo, ambos inclusive. Las cruces regresarán, como ocurrió el año pasado, al horario de 2019. Es decir, que la música se cortará por la tarde.

Concretamente, el horario de apertura de las cruces será de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 2:00, a excepción del último día, el 1 de mayo, en que no abrirán en horario de noche. La música podrá sonar desde el medio día hasta las 17:00. Entre las 17:00 y las 20:00 no podrán sonar ni sevillanas, ni reguetón ni nada que salga de un equipo de música. Es el horario que siempre ha regido esta festividad, sin embargo en 2020 (en el que no llegaron a celebrarse), se abrió la posibilidad de que la música también sonara en horario de tarde.

Las cruces podrán estar operativas hasta las 2:30. No obstante, la media hora a partir de las 2:00 será exclusivamente para recoger. A partir de entonces tendrá que llegar el descanso absoluto para los vecinos. No se podrán escuchar vidrios, ni conversaciones entre los voluntarios, ni nada.

Este año, de nuevo, el máximo de cruces a autorizar es de 45 en toda la ciudad. Cada una recibirá una ayuda de 700 euros. Habrá tres modalidades: cruces en el casco histórico, cruces en zonas modernas y recintos cerrados.

Los premios son algo más elevados que el año pasado. Los ganadores de cualquiera de las tres modalidades percibirán 2.000 euros. Los segundos clasificados 1.260 euros y los terceros 980 euros. Además, podrá haber tres premios adicionales, dos de 300 euros y uno de 200.

Este lunes también se han aprobado las bases el concurso de Rejas y Balcones, por lo que solo quedarán pendientes las bases del Concurso de Patios y las de la Feria de Mayo del 2023.