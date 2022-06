Aucorsa estrena en julio un servicio de microbús para Las Jaras

La empresa municipal de autobuses de Córdoba, Aucorsa, estrenará el próximo 1 de julio un nuevo servicio que conectará la ciudad con la urbanización de Las Jaras con un microbús de gas natural comprimido. El vehículo realizará cuatro servicios en días laborables y tres los fines de semana y festivos, partiendo desde la cabecera de paradas en Colón norte y llegando a la avenida del Brezo en Las Jaras.

El servicio se estrenará el 1 de julio y será permanente durante todo el año. La nueva línea llevará el número 76 y el recorrido desde Colón norte se dirigirá a Llanos del Pretorio y tendrá varias paradas en El Brillante, dando también un servicio extra a los vecinos de esta zona, según ha dicho el presidente de Aucorsa, Miguel Ángel Torrico. La subida hacia la Sierra seguirá con paradas en Huerta Los Arcos, Quitapesares, Assuan, calle Juan Cano en Las Jaras y finalizará en El Brezo, para realizar después el recorrido de vuelta por el mismo trazado.

El horario del microbús a Las Jaras contempla salidas de Córdoba en días laborables a las 8:00, 12:30, 14:30 y 20:30, volviendo de la urbanización a las 8:30, 13:00, 15:00 y 21:00. Los fines de semana y festivos saldrá de Córdoba a las 9:30, 13:30 y 21:30, mientras la vuelta desde Las Jaras será a las 10:00, 14:00 y 22:00.

Torrico ha explicado que los horarios y el recorrido se ha consensuado con los vecinos de Las Jaras y trata de dar respuesta a sus demandas. El trayecto en el microbús a la urbanización tendrá el mismo precio que cualquier otro viaje en Aucorsa.

Por parte de los vecinos, el presidente de la entidad de conservación de Las Jaras, Juan Pablo Cordón, ha señalado que “estamos ante un momento histórico en el cual este servicio público va a cubrir unas necesidades que tenían los vecinos, uniendo el centro de Córdoba con uno de sus extremos”.

Sobre ello, ha dicho que “los vecinos estamos muy expectantes, satisfechos con este inicio y empezaremos a ver si se van cubriendo las nuestras necesidades y si es neceesario retocar horarios” en un futuro.

