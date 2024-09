AMPAS censuran la “autocomplacencia” del Ayuntamiento y denuncian falta de mantenimiento en colegios

La Plataforma de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) 'Niños del Sur', ante el inicio del curso escolar, ha tachado de “autocomplaciente” al delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, por su presentación ante la prensa del plan 'Nuestros coles, a punto' donde “enumera una serie de mejoras realizadas, supuestamente, en los colegios públicos de la ciudad”, si bien las AMPAS denuncian falta de actuaciones de mantenimiento en distinbtos centros educativos.

En un comunicado, Niños del Sur acusa a Ruiz Madruga de “ejercicio de desconocimiento de la realidad” mientras “muchas de nuestras AMPA denuncian lo contrario, como por ejemplo la EI Cruz de Juárez, donde también esperaban en julio un anunciado cambio de luminarias que no se ha producido, pintura, arreglo de fachada y patio, cambio de pomos en puertas e incluso arreglo de carpintería apolillada”.

También citan al CEIP Santuario -con un pliego de demandas hechas a Infraestructuras en marzo y aún sin atender-, a los CEIP López Diéguez y Abderramán , insertos junto a otros 11 centros más en el plan Arreglamos tu Cole, presentado hace casi un año y sin activación a día de hoy, o a los CEIP Colón, Pedro Barbudo o Araceli Bujalance Arcos, de Encinarejo, con todo preparado para que se pintaran sus instalaciones este verano y con un resultado infructuoso. O el citado CEIP Abderramán, con solicitud de arreglo de muro exterior de patio , vallado por peligro de derrumbre, desde 2018.

Igualmente, señalan que en el CEIP Ciudad Jardín se está terminando la obra, parada desde marzo y que responde a necesidades que no existían como demanda de la comunidad educativa por no presentar problema alguno. No así los baños, cuyo arreglo era una petición a voces de la comunidad educativa del Centro, “baños estos que el Sr. Ruiz Madruga ,en un consejo escolar extraordinario previo al verano, prometió arreglar y que ahora a pie de obra han confirmado que no harán. También existen flagrantes problemas de climatización que, sorprendentemente, el Ayuntamiento esquiva negando su responsabilidad en ello”, aseguran.

Y -continúan- “así con multitud de carencias que se enquistan y se terminan olvidando , convirtiendo en meros almacenes el lugar donde la ciudadanía del futuro ha de pasar 6 horas diarias de su vida cinco días a la semana durante años”.

Colegios en obras

Para Niños del Sur, mención aparte merecen centros como La Aduana o el Pablo García Baena, “a los que les quedan meses de convivencia con las molestias de coexistir alumnado y obras, con sus ruidos, olores y peligros. La falta de previsión es lo que tiene”. Y recuerdan que “el mantenimiento de los colegios públicos es una obligación municipal y los trabajos de mejora en ellos no se pueden vender como dádivas caídas del cielo al albur del gobierno de turno: faltaría más que no se hicieran siendo esta su responsabilidad”.

La Plataforma reconoce reuniones con Infraestructuras “llenas de buenas palabras y promesas, y pondera el trabajo del personal técnico del área, pero censura la falta de priorización, de anticipación y de seguimiento en la parte política, con proyectos que se eternizan, que se realizan sin información a las partes (direcciones y AMPA) y que, sin embargo, cuando son presentados en prensa lo son con gran boato y rimbombancia”.

Sobre ello, recuerdan que “llevamos dos licitaciones y varios retrasos para la instalación de toldos en los 34 colegios insertos en la primera fase del proyecto ”Sombra para mi Cole“, quizás el ejemplo más sangrante de lo referido, con obras aún no adjudicadas”.

Por todo esto, exigen “mayor información a las AMPA, más cercanía y participación en la toma de decisiones que atañen a nuestros colegios y , por supuesto, más respeto a las promesas hechas”.