Desde Alcolea a la Fuensanta por falta de pediatra desde diciembre

Desde el 20 de diciembre, los niños de Alcolea se han encontrado sin un pediatra que les atienda en su centro de salud. Según ha contado a Cordópolis Celia, una madre de la barriada periférica, la baja de la profesional que les atendía previamente a esta ha sido por maternidad, por lo que la duración de esta será larga. Sin embargo, la solución que se les ha dado es que acudan al centro de la Fuensanta.

Celia fue de las primeras que se vieron afectadas por la ausencia de un pediatra que atendiese a su hija. "El día 20 pusieron a un médico de familia y pudieron ver a mi niña, pero ya no ha habido más". En torno a 20 madres se han reunido en un grupo para ir comunicándose la situación en la que se encuentran.

Además, los niños pertenecientes a la Fuensanta tienen prioridad en su asistencia por eso, a Celia la cita para su hija le ha tardado 10 días. "La cogí el día 1 y me la han dado para el día 11". Celia manifiesta la gran cantidad de niños afectados ya que del centro de Alcolea "dependen también otras zonas como los Ángeles, las Cigüeñas o las Quemadas".

Sandra había oído en el colegio la situación, pero no ha sido consciente hasta que este lunes ha acudido a pedir cita porque su hija de 15 meses tiene un brote de dermatitis atópica. Entre los problemas que les supone acudir a la Fuensanta es que "hay que ir, encontrar aparcamiento, y que no tienes un pediatra asignado que conozca a tu niño". Si no acuden al otro centro de salud, detalla Sandra, tienen que ir a urgencias, lo que contribuye al colapso. "Luego colapsamos las urgencias de Reina Sofía", expone.

En el caso de Sandra, cuando comience a trabajar, su hija se queda con sus padres "y ellos no tienen silla para llevarla en el coche a la Fuensanta en cualquier urgencia o revisión". Si acuden este centro, declara, "tampoco sabemos a qué pediatra dirigirnos". A diferencia de en esta ocasión, "en otras bajas nos han dado la solución de un médico de cabecera que es mejor que nada".

Revisiones perdidas

Además, resalta la importancia del profesional en estas fechas en las que los contagios por resfriados o gastroenteritis entre los niños que pertenecen al mismo colegio, aumentan. Sandra conoce también el caso de otra madre que ha perdido la revisión de los 15 días y la del mes de su bebé "porque en el centro de Alcolea la derivan a la Fuensanta y allí no le cogen el teléfono". La madre define lo ocurrido como "una situación muy complicada ya que estamos hablando de niños".

En el caso del hijo de Celia, también se le ha pasado la revisión de los cuatro meses "que ya no se la pueden hacer porque va para cinco", detalla. Sandra indica que "las citas telefónicas si te atienden" aunque no es el pediatra de referencia "ni conoce a tus pequeños". Sin embargo, para revisiones presenciales como la del bebé sano para la que ha estado intentando pedir cita, una cita de bebé sano y no la ha conseguido. "Me han dicho que no saben cuándo habrá pediatra y que todo en la Fuensanta, por eso ya me he movilizado".

La respuesta de la Junta

Según han declarado fuentes de la Junta de Andalucía a Cordópolis, este es el procedimiento que se sigue en el resto de bajas de cualquier centro sanitario. Las tres posibles opciones que se facilitan a los usuarios son asistencia telefónica, consultas en otro centro de salud, en este caso en La Fuensanta o consultas de un médico de atención primaria con conocimientos en pediatría.

Sin embargo, esta es la situación que denuncia este grupo de madres que han explicado que ningún médico les ha atendido y que tampoco reciben cita para acudir al otro centro. Ante esta situación, según ha aclarado Sandra, pedirán la ayuda del colegio y de la escuela infantil de Alcolea, además de intentar reunirse con la delegada de alcaldía para encontrar una solución.