El alcalde indica que los toldos no se han instalado por “el conflicto” que genera con las comunidades vecinales

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha indicado este martes en una rueda de prensa que los toldos este año no han podido instalarse por “el conflicto” que genera con los vecinos. “Es cierto que siempre tienen un inconveniente que no se ha sabido gestionar desde el Ayuntamiento, que es la relación con las comunidades de vecinos para la instalación en las fachadas, que genera conflicto y por eso este año no se han llegado a instalar”, ha declarado.

Ante ello, ha aseverado que para el año que viene ya están “en conversaciones con Comercio Córdoba para buscar soluciones distintas”, aunque además, como adelantó Diario Córdoba, Infraestructuras no creo el contrato para la instalación ni en tiempo ni en forma. Por otra parte, Bellido cree que “la reflexión tiene que ir más allá”, porque “los toldos al final afectan a muy pocas calles y es una solución muy parcial de generar espacios de sombra”.

Así, el alcalde ha apoyado “más zonas de sombra natural y no artificial, como las zonas verdes”, de modo que desde el Consistorio “se hace un esfuerzo por que haya más parques”, a lo que ha agregado que “a lo largo de toda la ciudad, especialmente en el casco histórico, hay que generar otros espacios que también generen sombras, sean sostenibles, generen un aire más limpio y ayuden en la lucha contra el calor”.

Dichas circunstancias se van a abordar en este mandato en la Comisión del Cambio Climático y a través de la reforma de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha remarcado el primer edil.ha destacado este martes que desde Servicios Sociales ya está en marcha el plan ola de calor para las personas mayores “para que puedan en algunos casos ir a instalaciones municipales que están acondicionadas y refrigeradas”, así como para las personas sin hogar que lo deseen.

En una rueda de prensa, el regidor ha comentado que “más a largo plazo hay que tomar más medidas de otro calado, que ya no tienen que ver con paliar los efectos de las personas que tengan peores condiciones para poder soportarlo, sino con que en la ciudad se trabaje tratando de paliar efectos en general, como lo relacionado con los toldos” en calles del centro.

Medidas para un verano saludable

Precisamente relacionado con el calor, este martes la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores, Eva Contador (PP), ha informado sobre las medidas puestas en marcha por su Delegación, con el proyecto Verano Saludable, “pensando sobre todo en las personas mayores de la ciudad”, después de que “el año pasado se inició un protocolo a seguir desde Servicios Sociales y Mayores”, especialmente ante “los mayores en soledad”.

En este caso, ha resaltado que “los centros de participación activa de mayores continúan abiertos durante el verano y se tienen también como reclamo para que las personas mayores a las horas de mayor calor puedan hacer uso de los centros, que todos están acondicionados climáticamente”. En ellos hay televisión, juegos de mesa y ordenadores.

Además, el Centro de Huerta de la Reina está disponible para cualquier persona mayor de la ciudad ante los avisos de nivel rojo por altas temperaturas, así como para aquellos que se detecte dentro del programa de mayores en soledad que “estén en una situación vulnerable”. Las instalaciones estarán abiertas desde las 9,00 a las 21,00 horas y les facilitarán alimentos.

Según ha detallado, se van a sacar 20.000 dípticos para que la información pueda llegar al mayor número de personas mayores posibles y también se hará una campaña, como en años anteriores, a través de la radio, entre otras medidas.

En 2022 se llamó a unos 500 mayores, de los que aceptaron acudir al centro de participación activa unos 40, después de que “muchos tenían aire acondicionado en casa y otros iban a trasladarse a casa de algún hijo o familiar”, ha precisado Contador.

Igualmente, ha resaltado que para las persona sin hogar todos los años se pone en marcha el plan de ola de calor, con diez plazas adicionales en la Casa de Acogida “para las horas de mayor inclimencia, desde las 13,00 a las 20,00 horas”, y “allí pueden tener su comida y su merienda y el acceso a las duchas para refrescarse”, además de tener “una sala y un patio para pasar el día”.

En estos días están al 80% de cobertura de plazas, ha señalado la edil, quien ha afirmado que “en caso de que se cubrieran todas las plazas se miraría otra opción, si hay gente esperando”.