El alcalde defiende la instalación de toldos y la climatización en colegios “por encima de lo recomendable”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este miércoles la instalación de toldos y la climatización en los colegios que lleva a cabo el Ayuntamiento con “un esfuerzo extraordinario por encima de lo que la Intervención General de Fondo dice que sería recomendable con las competencias y fondos públicos” que corresponden al Consistorio.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha comentado sobre los toldos que “ahora mismo ya están en contratación unos 30, tras instalar uno piloto, para ponerlos en los patios de los colegios”, algo que “es un avance enorme, porque hasta ahora no había”, precisando que “los colegios en Córdoba tienen 50 o 60 años y nunca han tenido toldos”, de forma que la instalación de los primeros 30 toldos espera que sea “a la vuelta del verano”.

Tras ello, ha asegurado que “vendrá una segunda fase, con el resto de toldos, que no afecten a pistas deportivas”, y luego se sentarán con las Ampas y las direcciones de los centros, porque “no se pueden poner ya toldos si no es ocupando parte de donde los niños a su vez hacen deporte”, de modo que “la dirección y las Ampas puede que quieran o no ocupar las pistas deportivas”, indicando que “tienen que priorizar: o hay toldos, o hay pistas”, dado que “las dos cosas ahí ya no caben, porque es un problema físico de ocupación de espacios”.

Respecto a la climatización, el alcalde ha destacado que ya hay 20 centros climatizados y ahora están pendientes de ver si se pueden acoger a “más fondos europeos o a fondos de la Agencia Andalucía de la Energía para seguir adelante con la climatización de colegios”.

En cualquier caso, ha transmitido a los cordobeses que “se hace cuando están diciendo los informes de control a los que estamos sometidos que no es nuestra competencia”, de manera que ha destacado que “son inversiones en los colegios, que no es la labor de mantenimiento que tiene el Ayuntamiento, y en todos los expedientes de los toldos y climatización se dice que no le correspondería al Ayuntamiento hacerlo con nuestro dinero, sino que debería hacerlo otra administración”.

No obstante, Bellido ha afirmado que van a “seguir adelante”, porque “es prioritario que los niños tengan las mejores condiciones en sus colegios”, apuntando también que “el nivel de exigencia se adecúe a lo que dice el control”.